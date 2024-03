Aide médicale à mourir La fin qui n’en finit plus

Il y a maintenant trois ans, le 7 mars 2021, je célébrais dans les pages de La Presse la bienveillance des gens qui travaillaient auprès de ma mère dans un CHSLD, pendant la pandémie1. Ces derniers avaient mis à notre disposition des masques à travers lesquels on voyait notre bouche. Quelle délicatesse ! Un petit plus qui me permettait de mieux communiquer avec ma mère, atteinte d’alzheimer et qui avait des problèmes de surdité.