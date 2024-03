Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO PÊCHES ET OCÉANS CANADA, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Le récif corallien a été découvert dans la zone du chenal Finlayson, au nord-ouest de Vancouver.

Un récif de corail canadien

« Vous allumez [les projecteurs] et vous réalisez que vous êtes la première personne à voir tout ça : de magnifiques roses, violets et jaunes, des crevasses, des monticules. […] Partout où on regarde, c’est la vie. » Voilà comment Cherisse Du Preez, écologiste à Pêches et Océans Canada, décrit la découverte du « seul récif de corail vivant connu au Canada ». Découvert au large de la Colombie-Britannique grâce à des informations des Premières Nations, le récif a été baptisé Lophelia et est le plus septentrional de tout l’océan Pacifique. Une magnifique trouvaille qu’on doit maintenant s’empresser de protéger.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS Entouré de 62 danseurs, de 4 autres Ken et de Slash à la guitare, Ryan Gosling a interprété I’m Just Ken, chanson tirée du film Barbie lors de la cérémonie des Oscars.

De grosses lunettes roses

Depuis dimanche, j’ai visionné la performance de Ryan Gosling à la cérémonie des Oscars des dizaines de fois. Tout était parfait dans son interprétation de I’m Just Ken, chanson tirée du film Barbie : l’hommage à Marilyn Monroe et la chanson Diamonds Are a Girl’s Best Friend, l’apparition-surprise de Slash à la guitare, Greta Gerwig, Margot Robbie et America Ferrera qui entonnent un couplet, le clin d’œil à l’actrice Emma Stone avec qui il tenait la vedette dans le film La La Land… Au total, 62 danseurs et 4 autres Ken ont participé au numéro qui était planifié depuis des mois. Un moment de pur bonheur rose bonbon qui a vraiment fait du bien.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Premier match à domicile des Montréalaises, à l’Auditorium de Verdun, le 13 janvier dernier

Les Montréalaises au Centre Bell

Les Montréalaises connaissent une saison exceptionnelle aux guichets (et sur la patinoire) dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. Ce sont les billets les plus courus en ville : l’équipe fait toujours salle comble à l’Auditorium de Verdun, parfois aussi à la Place Bell de Laval comme samedi dernier. Et on vient d’annoncer que les Montréalaises disputeront un match au Centre Bell le samedi 20 avril. Les billets seront en vente mercredi prochain. Prédiction : ce sera une salle comble (21 301 sièges). Si c’est le cas, on établira un nouveau record d’assistance pour un match professionnel de hockey féminin. Remplir le Centre Bell à sa première saison, c’est au-delà des espérances pour cette ligue qui a le vent dans les voiles.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

PHOTO YADIRA PEREZ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Pour la première fois en 2022, moins de 5 millions d’enfants sont morts avant d’atteindre l’âge de 5 ans.

Mortalité infantile : nets progrès

La mortalité infantile dans le monde vient de chuter à son plus bas niveau historique. Pour la première fois, moins de 5 millions d’enfants sont morts avant d’atteindre l’âge de 5 ans sur notre planète (les chiffres datent de 2022). La chute est spectaculaire : en l’an 2000, on parlait de 9,9 millions de décès. Ce n’est pas arrivé par hasard. Derrière ce résultat « se cachent » entre autres « les histoires de sages-femmes et de personnel de santé qualifiés qui aident les mères à accoucher en toute sécurité, les histoires d’agents de santé qui vaccinent et protègent les enfants contre des maladies mortelles », a souligné l’UNICEF. On se réjouit de ce progrès tout en se désolant d’un constat accablant : le nombre de décès évitables d’enfants est encore beaucoup trop élevé.

Alexandre Sirois, La Presse

