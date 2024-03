Heureuse d’un printemps ?

On n’a plus les printemps qu’on avait, c’est le moins qu’on puisse dire. Durant la semaine de relâche, les enfants sont allées faire une longue promenade à vélo sous le soleil, sans manteau. Elles sont revenues les joues roses et les cheveux en bataille, contentes et excitées, mais on les sentait un peu hésitantes dans l’expression de leur joie, un peu trop au courant que ce n’est pas tout à fait normal de se claquer la tournée des parcs un 4 mars.