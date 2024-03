Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La Société de l’assurance automobile va finalement délivrer des permis de conduire avec le marqueur de genre X.

Enfin le marqueur de genre X

Enfin ! Il était temps. Le gouvernement Legault a fait volte-face et permet maintenant aux personnes non binaires d’inscrire le marqueur de genre X sur leur permis de conduire et leur carte d’assurance maladie. Avant cette décision, le Québec était la seule province, avec l’Alberta, à interdire le marqueur de genre X sur ces cartes d’identité, même si c’est une atteinte aux droits et libertés des personnes non binaires. Au départ, Québec voulait attendre le rapport d’un comité en 2025, mais le comité en question a indiqué en privé au gouvernement Legault en février qu’il avait déjà tranché cette question et qu’il allait recommander de permettre l’utilisation du marqueur de genre X sur ces cartes d’identité.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lisez l’article de Radio-Canada

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’éclipse totale du 8 avril sera l’occasion « de partager collectivement un moment d’émerveillement unique », a rappelé une coalition de scientifiques.

Qui a peur de l’éclipse ?

Dans l’un de mes livres préférés de Tintin, les membres du clergé du Temple du Soleil, qui s’apprêtaient à offrir le héros et ses amis en sacrifice, ont été effrayés par une éclipse. Cette scène m’est revenue en tête lorsque j’ai appris qu’au Québec, de trop nombreux élèves seront en congé pédagogique forcé le 8 avril prochain, jour d’éclipse. Heureusement, une coalition formée du scientifique en chef du Québec et de plusieurs autres organisations fait preuve de plus de jugeote. Ils nous ont rappelé que ce sera l’occasion « de partager collectivement un moment d’émerveillement unique » et qu’il y aura à la fois rassemblements et distributions de lunettes à Montréal et ailleurs au Québec à l’occasion de cet évènement exceptionnel. Bravo !

Alexandre Sirois, La Presse

Lisez la lettre cosignée par le scientifique en chef du Québec

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Les sociétés inscrites en Bourse aux États-Unis devront désormais estimer publiquement leur impact climatique et leur exposition aux risques climatiques.

Wall Street s’intéresse aux changements climatiques

C’est un (tout) petit pas pour l’environnement, mais ça mérite d’être souligné : les sociétés inscrites en Bourse aux États-Unis devront désormais estimer publiquement leur impact climatique et leur exposition aux risques climatiques, afin d’informer les investisseurs qui veulent en tenir compte. La SEC, le régulateur de Wall Street, a adopté cette semaine ce nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2025. Des organismes environnementaux comme le Sierra Club ont dénoncé le fait que ce règlement n’allait pas assez loin : il n’oblige pas les entreprises à évaluer les émissions de leurs fournisseurs et de la consommation de leurs produits et services. C’est une critique valable. Wall Street n’avance pas assez vite en matière de lutte contre les changements climatiques, mais on peut quand même se réjouir qu’elle avance.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lisez une dépêche de l’Agence France-Presse

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La foule était nombreuse en plein Quartier des spectacles pour la récente Nuit blanche.

Nuit blanche = fun noir

J’ai participé plusieurs fois à la Nuit blanche au fil des ans à Montréal. J’y suis retourné la fin de semaine dernière. Chaque fois, je me dis que c’est un évènement remarquable dont notre métropole ne pourrait plus se passer. Sa popularité le démontre, d’ailleurs. Cette année, le site extérieur du festival Montréal en lumière était bondé jusqu’à sa fermeture à 2 h du matin, souligne Brigitte Beaudoin-Savoie de l’Équipe Spectra. Pour ce qui est de l’achalandage, il aurait été encore plus important que l’an dernier, quand 180 000 personnes avaient participé à l’évènement. La débâcle de Juste pour rire a de quoi nous faire réfléchir, mais ce n’est pas une raison pour occulter le vif succès de la Nuit blanche.

Alexandre Sirois, La Presse

Voyez des photos de la plus récente Nuit blanche