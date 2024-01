L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Saisie de véhicules volés à Montréal, en décembre 2022

Comment ne pas se faire voler sa voiture

Les vols de véhicules ne cessent de se multiplier, au point où le gouvernement Trudeau a annoncé la tenue d’un sommet sur la question le mois prochain. Le crime organisé a en effet trouvé le moyen de s’emparer facilement de véhicules pour financer d’autres activités comme le trafic de drogues, d’armes ou la traite de personnes. Que faire pour déjouer les voleurs ? D’abord, mieux vaut ranger sa clé dans une boîte de Faraday ou anti-RFID, qui empêchera le voleur de « scanner » le signal pour déverrouiller le véhicule à distance. L’ajout d’une barre antivol sur le volant s’avère aussi dissuasif, rappelle Mayssa Ferah, qui a fait le tour de la question.

PHOTO MELINDA SUE GORDON, ASSOCIATED PRESS Cillian Murphy tient le rôle-titre du film Oppenheimer, cité 13 fois en vue de la 96e soirée des Oscars.

Où voir les meilleurs films de l’année ?

La 96e soirée des Oscars aura lieu le 10 mars prochain, mais on connaît déjà les finalistes pour l’obtention des précieuses statuettes, dont les 10 nommés pour le meilleur film de l’année. Une sélection de bonne tenue, ont estimé la plupart des observateurs. Pour ceux qui ne vont pas au cinéma chaque semaine, l’annonce des finalistes sonne le début de la saison du rattrapage. Comment s’y prendre avec les films qui ne sont plus à l’affiche ? Les journalistes cinéma de La Presse ont pensé à vous : ils ont répertorié bandes-annonces, critiques et façons de voir chacun des films finalistes. Qui remportera le titre ? Rien ne vous empêche désormais d’avoir un avis éclairé !

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Malgré un budget plus serré, peu de gens ont renoncé au plaisir de prendre une boisson préparée dans un café.

Le café, l’inflation et nous

L’inflation change les habitudes des amateurs de café. Pour le café à la maison, l’inflation nous amène à rechercher davantage les rabais en épicerie, mais ce souci d’économiser ne semble pas toucher les cafés de qualité, que l’on s’offre à l’extérieur, préparés par un barista. Paradoxal ? Tout est une question d’état d’esprit, nous explique notre collègue Stéphanie Bérubé. Un texte à lire… à votre prochaine pause-café !

PHOTO JORDAN STRAUSS, INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Enola Bédard aux Streamy Awards

Vous avez dit Enola Bédard ?

Pour les jeunes de la génération Z, Enola Bédard n’a pas besoin de présentation. Et au bénéfice de tous, la journaliste Catherine Handfield a discuté avec la « reine québécoise du réseau social TikTok », suivie par 16,5 millions d’abonnés. La danseuse de 23 ans, qui vit à Los Angeles, fait sensation avec ses vidéos en ligne. Elle vient d’ailleurs tout juste de publier une séquence où elle danse en duo avec… Jennifer Lopez. La jeune femme raconte son parcours marqué par une persévérance hors du commun.

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien président américain Donald Trump quitte la Trump Tower pour se rendre au tribunal fédéral de Manhattan pour le deuxième procès en diffamation contre lui, à New York, lundi.

Trump au-dessus des lois ?

Au Parti républicain, personne n’a réussi à barrer le chemin à Donald Trump, qui affrontera de nouveau, à moins d’une immense surprise, Joe Biden à la présidentielle de novembre. Mais dans sa marche vers la Maison-Blanche, l’ancien président pourrait néanmoins rencontrer quelques obstacles… judiciaires. Il fait notamment face à 91 chefs d’accusation dans 4 affaires. Or, les avocats de Donald Trump ont récemment plaidé en cour que leur client jouissait d’une immunité totale pour tous les crimes qu’il aurait pu commettre pendant qu’il occupait le bureau Ovale. L’affaire, qui se retrouvera assurément devant la Cour suprême, n’est pas banale. En fait, écrit Yves Boisvert, elle a tout d’une tentative de « coup d’État légal ».