Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’équipe féminine de hockey de Montréal vient de prendre le premier rang de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin.

Montréal a la meilleure équipe de hockey au monde

Oui, vous avez bien lu : Montréal a la meilleure équipe de hockey au monde. On ne parle pas du Canadien, en reconstruction au 25e rang de la Ligue nationale de hockey, mais de l’équipe féminine de hockey de Montréal, qui vient de prendre le premier rang de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin avec une victoire de 2-1 contre le Minnesota mercredi soir. L’équipe menée par l’attaquante Marie-Philip Poulin et la gardienne de but Ann-Renée Desbiens connaît du succès autant sur la patinoire qu’aux guichets : il ne reste plus aucun billet cette saison pour les matchs à domicile à l’Auditorium de Verdun, seulement pour les trois matchs à la Place Bell. C’est ce qu’on appelle connaître tout un début de saison !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le maire de Laval, Stéphane Boyer, souhaite rassembler les petits lots inutilisés et leur redonner leur vocation agricole.

Davantage de champs à Laval

Au Québec, le réflexe de fragmenter les champs, d’y faire débarquer les bulldozers et d’y ériger des bungalows est bien ancré – et payant autant pour les promoteurs que les municipalités, qui engendrent des revenus fonciers. Or, le maire de Laval, Stéphane Boyer, veut faire exactement l’inverse. Il souhaite rassembler les petits lots inutilisés et leur redonner leur vocation agricole. Bravo ! Notre nourriture doit pousser quelque part et les terres visées sont parmi les plus fertiles de la province. Quant aux logements dont on manque cruellement, ils pourront être concentrés dans les zones pertinentes, en densifiant la ville. Ça s’appelle aménager le territoire et avoir de la vision.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO ELIZABETH FRANTZ, ARCHIVES REUTERS Jon Stewart sera de retour au Daily Show, les lundis.

Le retour de Jon Stewart

Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi Jon Stewart avait quitté le Daily Show en 2015, alors qu’il était encore terriblement pertinent à la barre de cette émission d’humour décapant. Il y tournait en dérision les initiatives les plus cyniques des politiciens américains et exposait leurs turpitudes avec une virtuosité rare. Le Daily Show était fait pour lui et il était fait pour le Daily Show (ses émissions sur Apple TV+ étaient d’ailleurs nettement plus ordinaires). Or, voici qu’on annonce son retour – attention : seulement les lundis –, juste à temps pour couvrir une élection présidentielle mettant en scène un duel qui désespère la majorité de ses concitoyens. Je fais mienne à ce sujet la prédiction de Sugar Sammy : « You’re gonna rire ! »

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO FRED GERVAIS, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal dans Simple comme Sylvain

Merveilleuse comme Monia

Simple comme Sylvain, la délicieuse comédie de Monia Chokri, poursuit sur sa belle lancée : le film mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal est en lice pour le prix du meilleur film étranger aux Césars. Seule femme dans sa catégorie, la cinéaste québécoise se retrouve en bonne compagnie aux côtés de quelques pointures du cinéma comme Christopher Nolan (Oppenheimer), Wim Wenders (Perfect Days) et Aki Kaurismaki (Les feuilles mortes). La 49e cérémonie des Césars aura lieu le 23 février prochain. On assume notre chauvinisme et on croise les doigts !

Nathalie Collard, La Presse