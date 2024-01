Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Un tramway à Dublin, en Irlande

Un tramway pour l’est de Montréal ?

L’est de Montréal aura-t-il enfin un réseau de transport collectif moderne et efficace ? L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) devrait recommander au gouvernement Legault de construire un tramway de 13 milliards de dollars pour relier l’est et la banlieue nord de Montréal au métro, a révélé notre collègue Henri Ouellette-Vézina. Certes, il y a encore bien des étapes à franchir avant la première pelletée de terre, encore plus avant l’inauguration. Mais c’est tellement important d’améliorer notre réseau de transport collectif que même une primeur sur les discussions préliminaires dans les coulisses m’a fait du bien !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

PHOTO MIKE LALICH, FOURNIE PAR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA Sans titre, techniques mixtes sur papier, 10 feuilles (1983)

L’expo de Riopelle à Ottawa

Vous êtes de passage en Outaouais ? Si l’art vous intéresse, vous devez absolument voir l’exposition consacrée à Jean Paul Riopelle, le plus grand peintre québécois, au Musée des beaux-arts du Canada. Le style de Riopelle n’a jamais cessé d’évoluer au cours de sa carrière. J’ai été particulièrement fasciné par les œuvres de sa période d’expressionnisme abstrait, mon courant préféré. Soyons chauvins : l’œuvre de Riopelle n’a rien à envier aux géants de ce courant comme Jackson Pollock et Mark Rothko. Vous trouverez aussi plusieurs œuvres étonnantes, dont un immense collage de cartes de hockey commandé à un artiste pour cette expo, à l’affiche à Ottawa jusqu’au 7 avril. Tant qu’à être au Musée des beaux-arts du Canada, profitez-en pour flâner dans la collection permanente au deuxième étage, où vous serez entouré d’œuvres de Picasso, Monet, Calder et Rothko.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Laurent Lussier en 2018

Un (autre !) bon roman québécois

« Ça parle de quoi ? », me demande-t-on quand je vante les mérites du roman Monumentaux, illuminés, de mon ami Laurent Lussier. À cela, je balbutie des explications aussi confuses qu’enthousiastes. Je fais une tentative plus soutenue ici. Cet ovni de la littérature parle du défrichage du territoire québécois à partir du XIXe siècle, d’architecture, d’exploitation des ressources naturelles. Mais le plaisir de lecture découle du fait que le récit historique est joyeusement mélangé à des scénarios absurdes, si bien qu’on finit par ne plus distinguer l’érudition de l’auteur de ses délires jubilatoires. De nombreux romans québécois ont fait parler d’eux l’an dernier ; découvrir de telles perles cachées montre toute la profondeur de la nouvelle fiction québécoise.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Une partie des acteurs de Succession à la 75e soirée des Emmy

Des prix mérités pour Succession

Golden Globes, Critics Choice, Emmy… ma série chouchou, Succession, un drame familial tragi-comique inspiré de la vie de grands chefs d’entreprise comme Rupert Murdoch, a raflé tous les prix importants de l’hiver. À raison, car le travail de son auteur Jesse Armstrong – un Anglais qui devrait donner des leçons de remerciements dans les galas tellement les siens étaient élégants – est un modèle de divertissement intelligent. Les performances de Kieran Culkin, Sarah Snook et Matthew Macfadyen ont été récompensées, mais honnêtement, tous les rôles – du redoutable Logan à l’ineffable cousin Greg en passant par la calculatrice Gerri et le tragique Kendall – auraient mérité un prix. À visionner si ce n’est pas déjà fait.

Nathalie Collard, La Presse