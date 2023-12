Crise des médias au Canada En direct de nos régions

Qu’ils soient électroniques, numériques ou écrits, les médias jouent un rôle déterminant pour notre santé démocratique grâce à leur capacité de diffuser de l’information et de rejoindre directement les citoyens. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il est question d’actualité locale et régionale. Après tout, une nouvelle a souvent plus d’impact et d’intérêt lorsqu’elle se situe à proximité de la personne qui la reçoit.