Le remarquable exploit des jeunes du collège John Abbott

Elles et il s’appellent Alexa Bowers, Jeremy Plante, Nahid Nowrozi, Kamila Michelle Contreras Zarate, Magali Shimotakahara, Anna Molins, Andrea Sanchez, Sophia Qiu et Stefaniya Pillcheva. Sous la supervision, l’inspiration et la générosité des professeurs Daniel Rondeau et Ariane Bessette, ces jeunes du collège John Abbott, un cégep de langue anglaise de l’ouest de Montréal, faut-il le rappeler, ont relevé l’immense défi de lire en 8 semaines les 16 romans sélectionnés par l’Académie Goncourt en vue d’une participation au Goncourt des lycéens en France. Sur son site internet, le cégep John Abbott souligne avec fierté le fait que, en réalisant cet exploit, ces neuf élèves ont transcendé les frontières linguistiques et ont démontré leur amour de la langue française.