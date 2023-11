Comment déconstruire Andrew Tate

Si vous avez un jeune homme dans votre entourage, vous avez probablement déjà entendu parler d’Andrew Tate. Cet ancien champion du monde de kickboxing aime bien parler d’entrepreneuriat et d’autonomie financière dans les réseaux sociaux. Jusque-là, pas de problème. Le hic, c’est qu’il tient un discours très pernicieux à l’endroit des femmes (il a également déjà tenu des propos racistes et homophobes). Un discours tout droit sorti de l’âge de pierre du genre « la place des femmes est à la maison », « les femmes ne devraient pas conduire », etc. Ah oui, il est également accusé de traite d’êtres humains et de viols…