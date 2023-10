L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La « méthode Sainte-Justine » pour l’hygiène nasale de nos tout-petits enrhumés est remise en question.

Pour les petits nez bouchés

La nouvelle a fait grand bruit dans les groupes de jeunes parents sur les réseaux sociaux cette semaine : la « méthode Sainte-Justine », pour l’hygiène nasale de nos tout-petits enrhumés, est remise en question. Cette technique consiste à irriguer les voies nasales avec une solution saline sous pression. Or, elle pourrait contribuer aux otites à répétition, nous a appris notre collègue Charles-Éric Blais-Poulin. En fait, les avis des spécialistes des différents centres universitaires du Québec varient énormément à ce sujet. À Sainte-Justine, on opte désormais pour une version plus douce de cette méthode. Avec l’arrivée de la saison des virus, cette question reviendra assurément souvent chez les jeunes familles !

PHOTO LYNSEY ADDARIO, THE NEW YORK TIMES Entrée d’un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

Le Hamas et ses tunnels

Pour Israël, la priorité pour neutraliser le Hamas passe par la destruction du réseau de tunnels sous la bande de Gaza. Mais quelle est donc l’ampleur de cette toile qui descendrait jusqu’à 30 mètres de profondeur ? Difficile à dire, vu d’ici. Dans un décryptage fort éclairant, Jean-Christophe Laurence nous apprend que ce réseau s’étendrait sur 500 kilomètres. Ces tunnels passent sous des zones occupées par des civils, et même des hôpitaux. Comment les atteindre sans tuer des Gazaouis ? Ce reportage nous permet de mieux comprendre cette dimension très complexe de l’actuel conflit au Proche-Orient.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sélection de bouteilles chez un caviste de la région de Montréal

La fin des cavistes ?

Si vous recevez des proches ce week-end, vous ouvrirez peut-être une bouteille achetée chez un caviste. Ces établissements permettent l’achat de bouteilles plus rares ou d’importation privée moyennant l’achat d’une petite collation. Or, la Régie des alcools a obtenu gain de cause contre le titulaire d’un permis de restauration qui, selon elle, remettait en question le monopole de la SAQ en mettant davantage de l’avant le vin que la nourriture, qu’elle percevait comme « accessoire », nous apprennent les journalistes Nathaëlle Morissette et Stéphanie Bérubé. L’établissement Boires souhaite contester cette décision. Une affaire qui sera suivie de près par de nombreux entrepreneurs et amateurs de vin, car ce modèle s’est multiplié ces dernières années, tout particulièrement dans la région de Montréal.

PHOTO ELIZABETH FRANTZ, REUTERS Le nouveau speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, brandit le marteau de président après avoir été élu, mercredi, à Washington.

Que se passe-t-il chez les républicains ?

Après des semaines de déchirements internes, les élus républicains de la Chambre des représentants, à Washington, se sont finalement entendus sur le choix d’un nouveau speaker. Presque inconnu au bataillon jusqu’à son élection, l’ultraconservateur Mike Johnson hérite d’un rôle important (il est désormais le second dans l’ordre de succession présidentielle des États-Unis après la vice-présidente Kamala Harris), mais fera vite face à de nombreux défis, notamment pour éviter une prochaine paralysie budgétaire. La difficile succession de Kevin McCarthy à la tête de la Chambre montre bien les divisions qui déchirent le Parti républicain. Une analyse du New York Times permet d’ailleurs de réaliser à quel point la frange la plus à droite du parti bouscule la formation politique. Un texte fort éclairant.

PHOTO RODRIGO OROPEZA, AGENCE FRANCE-PRESSE La boue a envahi la communauté de Kilometro 42, près d’Acapulco, au Mexique, après le passage de l’ouragan Otis, cette semaine.

Comment va la planète ?

Parler de fin du monde peut bien sûr plomber l’ambiance d’un souper entre amis. Mais l’état de la planète préoccupe tout le monde, alors le sujet s’impose souvent malgré tout. Tout va-t-il si mal ? Difficile de prétendre le contraire dans la foulée d’un nouveau rapport des Nations unies. Le monde s’approche dangereusement de nouvelles catastrophes qui s’alimenteront les unes les autres, conclut le document, que résume Jean-Thomas Léveillé. Ça n’est pas réjouissant, mais être bien informé, c’est souvent une façon de contenir son anxiété. Au contraire de faire l’autruche…