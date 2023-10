L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

C’est la guerre

PHOTO MOHAMMED ABED, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des Palestiniens inspectent les destructions autour de la mosquée Ahmed Yassine, qui a été rasée par des frappes aériennes israéliennes, dans la ville de Gaza, le 9 octobre.

On s’entend : il n’est pas particulièrement agréable de discuter de la guerre. L’attaque du Hamas en Israël a toutefois retenu l’attention de toute la planète cette semaine. Parce que les origines de ce conflit sont particulièrement complexes, il peut être ardu de bien suivre ce qui se passe là-bas. Nous vous proposons donc un retour en arrière qui explique en quoi cette situation est aussi explosive et controversée.

Une limite de vitesse ? Quelle limite ?

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Qui redoute une contravention en roulant à 118 km/h sur l’autoroute ?

C’est connu, bien peu de gens respectent à la lettre les limites de vitesse. Qui redoute une contravention en roulant à 118 km/h sur l’autoroute ? Les policiers donnent la priorité aux grands excès de vitesse, ce qui a pour effet de permettre les « petits » dépassements de limite. Or, le bilan routier s’en ressent. La vitesse est en cause dans près du tiers des accidents mortels sur les routes du Québec. Devrait-on adopter une approche moins tolérante à l’instar de pays comme la France ou la Finlande ? Et imposer des amendes plus salées aux contrevenants ? Nicolas Bérubé a fait le tour de la question dans un reportage publié plus tôt cette semaine.

Des casinos dans les poches des enfants

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Pour garder l’attention des enfants sur le téléphone, les éditeurs de jeux sont prêts à tout !

Les enfants passent souvent des heures sur le téléphone. Et pour garder leur attention, les éditeurs de jeux sont prêts à tout ! Une étude québécoise a disséqué le fonctionnement de 249 jeux gratuits, parfois destinés à des enfants de seulement 4 ans. Dans bien des cas, ces jeux reproduisent les mécanismes créant la dépendance des jeux de hasard et d’argent. Un phénomène appelé « gamblification », avec roulettes chanceuses et machines à sous à la clé. Pour convaincre les enfants de dépenser du vrai argent, des jeux ont aussi recours à la manipulation. Un enfant refuse d’acheter de la nourriture sur un jeu ? Le personnage pleure à l’écran. L’heure est peut-être venue de mieux réglementer ces jeux, se demande-t-on à la lecture du dossier percutant de Marie-Claude Malbœuf.

Une génération plus ou moins sexuelle ?

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE En matière de sexe, les milléniaux semblent favoriser la qualité plutôt que la quantité.

Les milléniaux tournent-ils le dos au sexe, comme l’ont écrit ces dernières années nombre de médias ? Rien n’est moins sûr. Certes, ils semblent faire l’amour un peu moins souvent que leurs aînés. Mais à peine (78,5 fois par année, contre 81,2 fois). Or, « faire l’amour » est loin d’être la seule activité sexuelle possible, en particulier pour les milléniaux, font valoir des spécialistes. Aussi, en matière de sexe, les milléniaux semblent favoriser la qualité plutôt que la quantité. Pour tout savoir de la vie sexuelle des milléniaux, consultez l’article de Silvia Galipeau.

C’est parti pour le Canadien

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE La saison du Canadien s’est amorcée cette semaine.

La saison du Canadien s’est amorcée cette semaine, avec une défaite de 6-5 contre Toronto, dans un match particulièrement enlevant. Cette explosion de buts (pour et contre le club !) sera-t-elle à l’image de la saison ? Pour les discussions qui tournent bien souvent autour des jeunes, des gardiens et des acquisitions de la nouvelle direction, nous vous invitons à lire la très divertissante conversation entre nos collègues des sports.