4 articles Chroniques

Un repas idéal

Quatre femmes de tête à table

La Dre Mylène Drouin rêvait de partager un repas avec Pauline Marois, Louise Arbour et Françoise David. Nous avons décidé de les réunir pour cette édition spéciale de Dialogue. Le résultat a pris la forme d’une discussion riche et animée où plusieurs enjeux ont défilé, tout cela dans le rire et une évidente complicité. Passez à table en compagnie de quatre femmes d’exception.