Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La grande Françoise

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Françoise Sullivan devant la nouvelle murale

Une immense murale colorée, en plein cœur de Montréal, en hommage à Françoise Sullivan ? Quelle excellente idée ! Voir les photos de cette centenaire, l’air espiègle, les yeux pétillants de bonheur ? Quelle joie ! Il y a quelques années, pour un livre sur les octogénaires et nonagénaires inspirants rédigé avec ma collègue Judith Lachapelle, j’ai eu la grande chance d’interviewer Françoise Sullivan. Nous avions notamment discuté de sa collaboration avec Riopelle pour l’œuvre Danse dans la neige et de sa participation au manifeste Refus global. J’étais conscient d’échanger avec un monstre sacré. Pourtant, sa modestie était flagrante. Voir qu’on offre aujourd’hui à cette grande artiste un hommage à sa hauteur me semble à la fois juste et bon.

Alexandre Sirois, La Presse

Une élection historique

PHOTO AARON VINCENT ELKAIM, LA PRESSE CANADIENNE Après sa victoire aux élections provinciales au Manitoba, Wab Kinew sera le premier politicien issu d’une communauté autochtone à diriger une province canadienne.

On n’a sûrement pas fini d’entendre parler de Wab Kinew. Son élection est historique : le néo-démocrate de 41 ans est le premier politicien issu d’une communauté autochtone (Ojibways of Onigaming) à diriger une province canadienne. Il a eu une vie personnelle mouvementée et son curriculum vitæ est pour le moins diversifié : il a entre autres déjà été rappeur et journaliste à la CBC. Bonne nouvelle : il parle bien français. Qui sait, il pourrait devenir un allié du Québec dans la défense de la langue française au pays ?

Nathalie Collard, La Presse

Un vélo cargo festif

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les utilisateurs de vélos cargo sont encore assez rares, mais ils ont trouvé un beau moyen de réduire la présence des véhicules motorisés dans nos rues.

C’est d’abord la mélodie des Beach Boys qui m’a fait tourner la tête. Puis j’ai vu arriver le vélo cargo. Trois enfants dans la boîte du devant, un papa qui pédale derrière et de la musique diffusée de je ne sais où. Qui a dit que reconduire ses enfants à l’école devait être une corvée ? Qui a dit que la mobilité durable était rebutante ? Cette apparition digne d’un film d’Emir Kusturica m’a tiré un sourire instantané, partagé avec une brigadière ébahie. En marchant avec fiston vers l’école, je suis souvent témoin de la difficile cohabitation entre les élèves et les véhicules motorisés toujours plus gros et plus nombreux. Merci de faire partie de la solution de façon aussi flamboyante !

Philippe Mercure, La Presse

Des autobus mauves toutes les 12 minutes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, a annoncé cette semaine le retour des lignes à passages fréquents.

Cette semaine, la Société de transport de Montréal (STM) a introduit son nouveau concept de « lignes mauves » : ses 31 lignes d’autobus les plus populaires passeront toutes les 2 à 12 minutes maximum (9 toute la journée, 22 aux heures de pointe). Cette bonne nouvelle annule en quelque sorte la décision de la STM d’abandonner, en début d’année, sa fréquence de 10 minutes maximum pour ses lignes d’autobus les plus populaires. Avant la pandémie, 31 lignes d’autobus passaient toutes les 10 minutes (11 toute la journée, 20 aux heures de pointe). Avec les lignes mauves, on revient presque à la fréquence d’avant la pandémie et, surtout, l’affichage est plus clair pour les usagers. C’est un petit pas dans la bonne direction pour mousser le transport collectif à Montréal.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse