Casser la cassette

Un patron condescendant ou des travailleurs « arrogants » ?

« Le problème, c’est que les gens ont décidé qu’ils ne voulaient plus travailler autant depuis la COVID. Les travailleurs sont moins productifs. […] Nous devons voir le taux de chômage augmenter de 40 %-50 % […]. Nous devons faire mal à l’économie, rappeler aux gens qu’ils travaillent pour leur employeur, et non le contraire. […] Nous devons tuer cette attitude, et ça veut dire faire mal à l’économie. » — Tim Gurner, fondateur et président du Gurner Group