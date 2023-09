Il faut qu’on se parle

Ponts et fossés

C’est la fin de l’été. La lumière est déjà plus rasante. Les affaires reprennent leur cours. La politique redevient politicienne, les opinions se campent. Et il y a de la matière. Le monde est en feu, littéralement. Les réseaux sociaux hostiles, la planète à broil. Des opinions d’acier trempé se heurtent, font des flammèches. À peine septembre et le volume est déjà dans le tapis…