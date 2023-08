Les mois d’août et de septembre font place aux principales festivités des communautés 2SLGBTQ+ au Québec. Si l’esprit est à la fête et à l’expression des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, avec raison, il s’agit également d’un moment idéal pour discuter de la place qu’accorde notre société à l’inclusion.

Patrick Desmarais Président, Fondation Émergence et directeur régional Montréal – EVOL, et trois autres signataires*

Les droits des personnes 2SLGBTQ+ ont fait un pas de géant depuis le début du XXIe siècle. Toutefois, nous posons un constat catégorique : il nous reste du travail à faire pour assurer l’inclusion de toutes et de tous au sein de nos sociétés occidentales, y compris au Québec et au Canada. C’est particulièrement le cas là où la grande majorité des personnes consacrent une partie importante de leurs journées : les milieux de travail.

Conscientes de la valeur de milieux de travail sains et ouverts pour attirer et retenir du personnel compétent et motivé, soucieuses de respecter leurs identités et leurs vies privées respectives, de plus en plus d’organisations tentent de se positionner en alliées des communautés 2SLGBTQ+. Il s’agit d’une excellente nouvelle qui témoigne d’une volonté d’inclusion et de respect de la diversité.

Or, malgré cette situation encourageante, force est de constater que les LGBTQphobies sont toujours bien présentes dans nos sociétés.

En effet, des actes inacceptables d’intolérance, de stigmatisation, voire de violence gratuite, se produisent toujours à l’égard de personnes 2SLGBTQ+. De plus, des groupes organisés prennent les alliés à parti à coups d’intimidation ou même d’incitation à des actes violents contre des produits ou des marques dans leurs lieux de vente. Face à ces menaces qui portent atteinte à la sécurité de leur personnel et des consommatrices et consommateurs autant qu’à leur image, plusieurs organisations se désengagent ou abandonnent même la cause.

Il est important que les organisations qui choisissent de manifester leur appui aux communautés 2SLGBTQ+ continuent de le faire. Mais comment manifester habilement son soutien sur la place publique ? Quelles sont les meilleures pratiques et comment gérer les risques ?

La véritable approche inclusive

Chose certaine, au même titre que l’habit ne fait pas le moine, le drapeau ne fait pas nécessairement le bon allié. Il ne suffit pas d’afficher son logo sur fond arc-en-ciel une fois par an pour être automatiquement une organisation alliée des communautés 2SLGBTQ+. Bien sûr, il s’agit d’un geste louable qui démontre assurément une bonne intention, mais il n’a de sens que s’il s’inscrit dans une véritable démarche d’inclusion.

Pour manifester un soutien efficace dans l’espace public et significatif auprès des communautés 2SLGBTQ+, il faut avoir des pratiques et des politiques internes qui favorisent l’instauration d’un véritable sentiment d’accueil des personnes dans leur diversité et qui témoignent d’une volonté d’agir pour faire la différence. Cela peut se traduire par une politique de tolérance zéro vis-à-vis des LGBTQphobies, comme il en existe d’ailleurs pour le sexisme et le racisme, par des programmes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), par des formations offertes à l’ensemble du personnel, ou par la mise en place de stratégies de ressources humaines adaptées.

Évidemment, les organisations ne disposent pas toutes des mêmes ressources pour mettre en place ces politiques. Toutefois, elles y ont tout à y gagner.

Plusieurs études démontrent que les entreprises qui s’engagent réellement en faveur de la diversité et de l’inclusion bénéficient en retour de personnels plus engagés, de collaborations plus efficaces et de processus d’innovation plus rapides.

Ces mesures permettent aussi souvent de satisfaire les exigences de plus en plus élevées des clientes et clients, des partenaires et des chercheuses et chercheurs d’emplois relativement aux valeurs des organisations avec lesquelles ils interagissent.

Alors que la polarisation et l’agressivité sont croissantes, les acteurs de la société civile doivent prendre la parole de façon à la fois volontaire et lucide. C’est dans ce contexte que nous vous invitons à entamer une réflexion sur l’intégration de la diversité au sein de vos organisations et à l’externe sur votre positionnement face à la diversité. Cette réflexion nous apparaît comme fondamentale pour encourager un meilleur vivre-ensemble en société.

Bonne fierté !

* Cosignataires : Arielle Mathieu, directrice, affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec ; Julien Provencher-Proulx, conseiller principal, Cabinet de relations publiques NATIONAL ; Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente, marketing et expérience client, Panthera Dental (Québec), et gouverneure, Fondation Émergence