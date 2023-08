L’histoire de Marie-Josée Beaudoin, qui a subi à 91 ans quatre déménagements depuis avril1, a inspiré cette réponse de l’auteure.

Marie-Claude Giguère Consultante de Déménager ou non ? et fondatrice de Services d’aide aux aînés*

Tout d’abord, avant de vous faire part de mes pensées, j’espère que Mme Beaudoin a trouvé un endroit où elle peut enfin s’établir et trouver une routine, et qu’avec cette nouvelle disposition, ses enfants ont aussi retrouvé un rythme de vie qui leur permettra d’apporter du soutien à leur mère.

Tous ces déménagements sont toujours très durs à envisager. Vous avez tout à fait raison d’affirmer haut et fort que votre mère n’est pas un meuble.

Cela fait plus de 25 ans que j’œuvre dans le domaine de l’aide aux aînés et, entre autres, dans la recherche de résidences pour les personnes âgées : des établissements de toutes les gammes allant des résidences pour personnes autonomes jusqu’aux résidences offrant des soins complets. Depuis de nombreuses années, j’accompagne les aînés et leur famille à chaque étape de cette transition.

Au cours de la visite d’une résidence, il est rare que la question suivante soit abordée : « Jusqu’à quel niveau de soins êtes-vous en mesure d’offrir ? » Que ce soit par le client ou par la direction de l’établissement, ce point du dépassement de l’offre de service est peu discuté. Souvent, quand quelqu’un emménage dans une résidence, on se dit : « Ça y est, on est ici pour un bon bout de temps. » Cependant, cette question engage plusieurs éléments qui dépassent parfois la personne âgée elle-même.

L’autonomie, un facteur central

Si les besoins de la personne se trouvent bien sûr au centre de la question, elle comprend aussi la capacité de la résidence par rapport aux résidents qui y habitent à ce moment ainsi que la capacité de l’équipe soignante par rapport aux soins qu’elle prodigue déjà… Tous ces éléments coexistent et évoluent ensemble.

En effet, si un changement d’autonomie survient peu après l’emménagement d’une personne, il est possible qu’un déménagement soit envisagé si le nouveau niveau de soins requis par la personne dépasse ce que la résidence est en mesure d’offrir.

Toutefois, par exemple, si une autre personne qui habite depuis longtemps dans cette même résidence fait une chute et se retrouve dans une situation similaire, il est éventuellement possible qu’elle réintègre ses quartiers, car sa routine y est déjà bien établie et les employés connaissent déjà toutes ses préférences et les habitudes qui l’entourent.

Dans ce cas, il est alors peut-être possible que cette personne revienne vivre là où elle vivait auparavant. C’est une équation qui n’est jamais parfaite et qui se révèle beaucoup plus complexe qu’on peut l’imaginer, car elle comporte plusieurs facteurs à prendre en considération.

Culture et services

La mobilité est un élément majeur lorsqu’il est question de l’autonomie d’une personne. Un changement au niveau de la mobilité entraîne plusieurs ajustements : les cadres de porte doivent être plus larges afin de permettre au déambulateur ou au fauteuil roulant de passer, l’espace doit être suffisant pour permettre aux aidants d’apporter un support physique et les employés doivent être formés à un niveau supérieur afin d’assurer la protection de tous et d’offrir un soutien adéquat.

Souvent, on pense qu’une résidence est une résidence, point à la ligne. On croit qu’elles sont toutes pareilles, mais non.

Chaque endroit possède sa propre culture, sa propre offre de services, sa propre capacité de soins, ses propres aménagements et un seuil maximal qui lui est propre. Oui, bien sûr, il y a l’accréditation et la réglementation, mais ce n’est pas ce dont je veux vous parler aujourd’hui. Ce que je veux souligner, c’est que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte quand vient le moment de choisir une résidence et d’y emménager.

Ce qui est souhaitable pour une personne ne l’est pas toujours pour une autre.

Chaque cas est unique et mérite une approche personnalisée afin de trouver l’endroit où la personne âgée pourra s’épanouir dans son nouvel environnement.

* Marie-Claude Giguère est l’auteure du livre primé Déménager ou non ? Comment parler à un aîné de ses besoins actuels et des résidences pour personnes âgées, ainsi que l’auteure et illustratrice du livre La place de mamie, lui aussi récompensé.