Politisation et mondialisation

Des effets indéniables sur le monde du sport

Le récent accord entre la PGA et LIV Golf – son ancien rival soutenu par l’Arabie saoudite – a suscité une série de controverses et de critiques. Les questions du sportswashing et de l’implication de la politique dans le sport ont été soulevées et, sans surprise, les amateurs de sport scrutent chaque mouvement. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois.