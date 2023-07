Pauvreté

Une atteinte à l’exercice des droits et libertés

Au moment où le gouvernement conclut sa consultation pour l’élaboration du prochain plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’actualité nous rappelle avec force que la pauvreté et ses différentes manifestations ne prennent malheureusement pas de vacances : pénurie de logement, augmentation du recours aux banques alimentaires, hausse marquée du nombre de personnes en situation d’itinérance et manque de ressources d’aide pour répondre à leurs besoins, augmentation du coût de la vie, etc. Bien plus qu’un simple enjeu économique, la pauvreté constitue une atteinte à l’ensemble des droits et libertés protégés par la Charte québécoise, y compris le droit à l’égalité.