Plus de 800 élus, professionnels, organismes et citoyens se sont rassemblés lors de l’Agora métropolitaine pour réfléchir à l’avenir du Grand Montréal. L’Agora marquait un jalon important dans la démarche de révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) dont les consultations publiques sont prévues au début de 2024.

Emmanuel Rondia Directeur général, Conseil régional de l’environnement de Montréal, et sept autres signataires*

Ce document, adopté en 2011, constitue la colonne vertébrale de la planification de l’aménagement et du développement durable du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) où habite près de la moitié de la population québécoise. Comme organismes engagés dans la conservation des milieux naturels, nous y étions pour évaluer le chemin à parcourir pour atteindre l’engagement pris lors de la COP15 par la CMM de protéger la nature et contrer la perte de biodiversité en protégeant 30 % de milieux naturels d’ici 2030.

Nous avons rapidement pris conscience de l’ampleur de la tâche qui nous attend, alors que 10,1 % du territoire de la CMM se situe actuellement en aires protégées et, que de cette superficie, 80,3 % se retrouvent en milieu naturel aquatique.

Demain, la CMM peut espérer atteindre 22,1 % de territoire terrestre et aquatique conservé, si elle rend permanent l’effet des deux règlements de contrôle intérimaire (RCI) récemment adoptés portant sur les milieux naturels et sur les secteurs présentant un potentiel de reconversion en milieux naturels ou en espaces verts.

Nous sommes donc encore loin des 30 % d’espaces protégés à perpétuité !

Il est venu le temps de changer de paradigme

L’atteinte de nos ambitions collectives en matière d’environnement et de protection de la biodiversité repose grandement sur les décisions politiques prises à tous les niveaux de gouvernement et sur leur cohérence. En parallèle, nos décideurs doivent également s’attaquer aux causes sous-jacentes du déclin de la biodiversité en opérant une transition profonde de notre système économique et de notre système de valeurs. La signature de l’Appel de Montréal par les trois ordres de gouvernement lors de la COP15 est un signal encourageant en ce sens.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

La Communauté métropolitaine de Montréal

La révision du PMAD, loin d’être une formalité administrative, constitue un exercice collectif structurant qui doit être porteur d’espoir et de moyens. C’est une occasion pour la région métropolitaine de rallier les forces vives du territoire et de se doter des leviers nécessaires pour faire face aux défis climatiques et à la spirale infernale d’effondrement de la biodiversité. La prochaine version du PMAD devra aussi permettre de consolider les corridors écologiques et garantir un accès équitable aux espaces verts et aux milieux naturels terrestres et aquatiques pour l’ensemble de la population.

Le gouvernement du Québec

Le gouvernement du Québec travaille actuellement sur plusieurs chantiers essentiels pour la protection des milieux naturels : la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la révision des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire, la révision de la loi sur l’expropriation, ainsi que la mise en œuvre du Plan nature 2030 et du Fonds bleu.

Nous saluons ces grands chantiers qui ont le pouvoir de marquer l’histoire et l’aménagement durable du territoire. À la croisée des chemins, le gouvernement doit saisir ces occasions pour opérer des changements majeurs et enfin reconnaître la contribution essentielle des milieux naturels aux vivants en lui octroyant une reconnaissance de patrimoine collectif au même titre que l’eau et le territoire agricole. Les changements législatifs apportés aux pouvoirs et aux outils de planification des municipalités doivent leur permettre de s’acquitter pleinement de leur compétence de planification du territoire pour contribuer à l’atteinte des cibles mondiales de protection de la biodiversité.

Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce plan, mais nous semblons être sur la bonne voie !

Le gouvernement du Canada

L’atteinte de nos cibles passe immanquablement par une implication accrue du gouvernement du Canada. La modernisation des lois et des politiques, telles que la Loi sur la protection de l’environnement, doit se poursuivre notamment pour accroître la protection des espèces en péril. Le soutien financier pour la nature entre Ottawa et le Québec est un incontournable. Il doit soutenir une collaboration accrue entre les gouvernements ainsi qu’avec les groupes de la conservation et les citoyens qui sont déjà à l’œuvre sur le territoire pour accélérer la conservation dans le sud du Québec par la réalisation d’acquisitions, de projets de protection et de restauration.

Et nous, la société civile et les citoyens !

Nous lançons dès maintenant un appel à une mobilisation massive en vue des consultations sur le PMAD. Rappelons-nous qu’en 2011, la forte participation de la société civile avait contribué à inscrire dans le premier PMAD l’objectif de 17 % de protection des milieux naturels et le concept de trame verte et bleue ainsi que l’octroi du financement pour sa réalisation.

L’élan de la COP15 ne doit pas s’essouffler, mais au contraire s’amplifier. Nous sentons que la volonté d’augmenter la protection des milieux naturels est largement partagée par les élus de la région métropolitaine. Néanmoins, il reste un pas important de la volonté à l’action. C’est pourquoi, collectivement, nous devrons redoubler d’ardeur et d’ambition et nous mettre dès maintenant au travail !

* Cosignataires : Emmanuel Rondia, directeur général, Conseil régional de l’environnement de Montréal ; Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec ; Charles Bonhomme, responsable affaires publiques et communications, Fondation David Suzuki ; Élodie Morandini, directrice générale, Conseil régional de l’environnement de Laval ; Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec ; Tommy Montpetit, directeur de la conservation, Ciel et Terre ; Andréanne Paris, directrice générale, Conseil régional de l’environnement de la Montérégie