Le gaz, naturellement risqué

Comme professionnelles et professionnels de la santé qui œuvrent constamment à la prévention et à la guérison des différents maux et problèmes affectant les Québécois, nous demandons à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de planifier de manière exhaustive l’abandon du gaz naturel dans les bâtiments : en interdisant le raccordement et l’installation d’un appareil de chauffage au gaz naturel dans les nouvelles constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles ; en interdisant le renouvellement des équipements au gaz naturel pour l’ensemble du secteur des bâtiments en s’inspirant du règlement pour les appareils de chauffage au mazout ; et en rendant obligatoire l’information exacte concernant les risques de l’utilisation des appareils fonctionnant au gaz (notamment les cuisinières à gaz) pour la santé humaine.