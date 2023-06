« L’objectif du Kremlin en utilisant la désinformation est de rejeter la responsabilité de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur les États-Unis et l’OTAN et de perturber l’unité de l’Occident dans son soutien à l’Ukraine et ses sanctions contre la Russie », écrit l’auteur.

La désinformation consiste à diffuser délibérément de fausses informations dans le but d’induire en erreur. Par conséquent, la désinformation et ses sources ne doivent pas être traitées de la même manière que les reportages factuels.

Eugène Czolij Président de l’ONG « Ukraine-2050 », consul honoraire d’Ukraine à Montréal et président du Congrès mondial ukrainien de 2008 à 2018

La désinformation n’est pas l’un des aspects d’une histoire. C’est un mensonge qui ne doit pas se voir accorder un statut égal dans un récit d’actualité basé sur des normes journalistiques largement acceptées, à savoir la vérité, l’exactitude et l’objectivité.

Le 13 décembre 2016, Garry Kasparov, ancien champion du monde d’échecs et militant politique russe bien connu, a tweeté : « Le but de la propagande moderne n’est pas seulement de désinformer ou de pousser un programme. C’est d’épuiser votre esprit critique, d’annihiler la vérité. »

La désinformation concernant l’Ukraine est une arme dangereuse dans l’arsenal hybride de la Russie qui vise ouvertement à conquérir l’Ukraine par tous les moyens et à tout prix.

Le 3 novembre 2015, lors de son témoignage devant la sous-commission sur l’Europe et la coopération en matière de sécurité régionale de la commission des relations étrangères du Sénat américain, l’ancien sous-secrétaire d’État adjoint américain Benjamin Ziff a déclaré ce qui suit : « Le Kremlin parraine ces efforts [pour semer le doute, la confusion et la suspicion, et remettre en question même les vérités les plus élémentaires] avec un appareil de propagande sophistiqué de 1,4 milliard de dollars par an dans le pays et à l’étranger, qui prétend atteindre 600 millions de personnes dans 130 pays en 30 langues. Le gouvernement russe finance également des groupes de réflexion et des organisations extérieures dans ses États voisins pour l’aider à atteindre ses objectifs de promotion des faux récits du Kremlin ; présenter l’Occident comme une menace ; et saper la confiance dans les médias indépendants ainsi que dans les institutions et les valeurs occidentales. »

Le 23 mai 2023, la Mission permanente internationale de surveillance des médias concernant la désinformation sur l’Ukraine et la diaspora ukrainienne, lancée par l’ONG « Ukraine-2050 », a présenté un rapport en cinq langues (français, ukrainien, anglais, allemand et espagnol) sur la surveillance des médias concernant la désinformation sur l’Ukraine pendant la période allant du 24 février 2022, soit le début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, au 24 février 2023.

Sept métarécits de propagande

Le rapport regroupe divers récits de désinformation en sept métarécits de désinformation afin de mieux mettre en évidence la base d’informations créée par la propagande russe durant la guerre à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine. Ces sept métarécits de désinformation sont :

L’OTAN, dirigée par les États-Unis et avec le soutien de l’Occident, est l’agresseur qui a déclenché la guerre contre la Russie en Ukraine ;

L’Ukraine est un État néonazi, agressif et artificiel ;

L’Occident commet une erreur en fournissant des armes et d’autres aides à l’Ukraine, ainsi qu’en imposant des sanctions contre la Russie ;

L’Ukraine commet des crimes de guerre et des actes de terrorisme contre sa propre population, et organise des manifestations de pertes massives de la population civile afin de blâmer la Russie ;

L’Ukraine interdit et opprime tout ce qui est russe ;

La Russie est un État humain qui défend fermement ses intérêts ;

La Russie est le dernier pilier de la spiritualité en Europe et un leader capable du mouvement mondial contre le néocolonialisme occidental.

L’objectif général du Kremlin en utilisant la désinformation est de rejeter la responsabilité de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur les États-Unis et l’OTAN et de perturber l’unité de l’Occident dans son soutien à l’Ukraine et ses sanctions contre la Russie ; et de discréditer l’Ukraine et de saper le soutien interne et externe des autorités gouvernementales et des forces armées ukrainiennes.

Autrement dit, « d’annihiler la vérité ».

« La terreur médiatique »

Le 16 juillet 2022, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré : « Combien de problèmes les Ukrainiens se créent-ils en faisant confiance à n’importe quelle source anonyme... Cela prend parfois des formes tout simplement malsaines lorsque les réseaux sociaux et les sites web relaient délibérément de fausses informations en provenance de la Russie, avec un seul but : ajouter la terreur médiatique à la terreur des missiles et de l’artillerie contre notre pays. Par conséquent, nous avons également besoin d’une sorte de souveraineté émotionnelle pour ne pas dépendre de ce que l’ennemi lance constamment contre vous et moi. […] Parfois, les armes médiatiques peuvent faire plus que les armes conventionnelles. »

Les pays membres de l’OTAN doivent également être conscients du fait que la désinformation russe vise à les diviser et à les affaiblir.

Une plus grande attention doit être accordée à la démystification de la désinformation et à la dénonciation du travail des idiots utiles de la Russie afin d’éviter de mauvaises décisions basées sur la désinformation qui peuvent coûter des vies humaines et causer plus de destruction matérielle.

En règle générale, les rapports contradictoires concernant la situation en Ukraine doivent être interprétés en gardant toujours à l’esprit le bilan historique de la Russie en matière de désinformation, ainsi que le fait que la Russie est l’agresseur et l’Ukraine la victime d’une guerre génocidaire non provoquée.