Soins de première ligne au Québec

Pour un système plus accessible et équitable

Les soins de première ligne sont la pierre angulaire du système de santé. Les systèmes de santé les plus performants dans le monde s’appuient sur des soins de première ligne bien coordonnés et accessibles. Mais au Québec, les soins de première ligne font face à des enjeux persistants. Plus de 2 millions de Québécois n’ont pas de médecin de famille ou d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) attitrée. Nous sommes parmi les pires pays au monde sur cet aspect et parmi les pires provinces. Ce n’est pas acceptable.