L’auteure réagit à l’article de La Presse⁠1 faisant état de la dégradation du Quartier international de Montréal.

Marlène Casciaro Montréal

Il y a une vingtaine d’années, j’habitais à l’extrémité est du Vieux-Montréal, dans le quartier Faubourg Québec. J’ai donc eu le privilège de vivre de près la métamorphose du quadrilatère du Quartier international de Montréal (QIM). Les travaux furent titanesques, ayant d’abord débuté par la réhabilitation des infrastructures souterraines – eau, égouts, électricité, télécommunications – pour ensuite se poursuivre au niveau du sol, ce qui fut davantage apparent. En quelques années, d’un quartier laid et déstructuré, on a assisté à une véritable renaissance urbaine.

Qu’il s’agisse des grands trottoirs de granit et de la qualité du mobilier urbain, en passant par les bancs, les supports à vélo et jusqu’aux poubelles habilement intégrées à la base des lampadaires, le souci du détail pour embellir et rendre les lieux accueillants et fonctionnels ont résolument été au centre de la vision des artisans du projet. Que dire de l’aménagement de la place Jean-Paul-Riopelle avec La Joute, une sculpture-fontaine unique, admirablement insérée dans son nouveau milieu. J’y ai passé plusieurs soirées à admirer l’œuvre de l’artiste d’où jaillissait, à travers le bassin d’eau, un cercle de feu et un jeu d’eau, de brume et de lumière.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le square Victoria

Plus à l’ouest, le square Victoria a été reconfiguré. Un des attraits est sans conteste l’entrée du métro et son élément architectural de l’artiste Hector Guimard, datant des années 1900. Cette œuvre de l’art urbain, installée en 1967, était un don de la Régie autonome des transports parisiens. Elle fut complétée et restaurée dans le cadre du QIM.

Il est désolant de constater qu’en seulement une vingtaine d’années, le QIM montre déjà les marques d’un flagrant manque d’amour, comme en fait état l’article de La Presse publié le 16 mai.

Il semble souffrir d’une multitude d’assauts infligés, tantôt par des gestes d’incivilités citoyennes, mais surtout, par la négligence de la Ville de Montréal.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La place Jean-Paul-Riopelle

Il est clair que la Ville n’hésite pas à investir des millions de dollars pour transformer, réaménager et embellir des quartiers existants, notamment dans l’arrondissement de Ville-Marie⁠2. On ne peut qu’être en accord avec cette démarche. De plus, il est de bon aloi d’investir pour concevoir de nouveaux quartiers, comme celui des Faubourgs et de Lachine-Est.

Toutefois, comment peut-il être possible de laisser se dégrader, voire de saboter, à ce point, le Quartier international de Montréal ? Comment peut-on invoquer des « défis » de remplacement et d’entretien, ainsi que des difficultés à trouver des composants de mobilier urbain créés ici même au Québec ? Il est étonnant que Montréal et le Québec ne possèdent pas d’artisans qualifiés en mesure d’apporter des solutions qui contribueraient à redonner tout son lustre au quartier.

Quelle est la raison pour laquelle Montréal échoue là où la Ville de Québec réussit à entretenir, conserver et mettre en valeur un patrimoine qui remonte à la Nouvelle-France ?

En plus, elle renouvelle et crée de nouveaux quartiers. Plusieurs secteurs de la basse-ville, dont Limoilou, Saint-Roch, Vanier et Les Saules, connaissent une cure de rajeunissement. Le projet majeur de la promenade Champlain, réalisé il y a quelques années, est toujours aussi resplendissant de beauté et a récemment fait l’objet d’une nouvelle phase.

La négligence du QIM ne date certes pas d’hier. Néanmoins, l’administration actuelle, qui possède les rênes de la Ville depuis six années, démontre une indifférence dans le maintien en état de ce quartier signature situé au cœur du centre économique et international de Montréal.

Comme métropole, la Ville de Montréal devrait pleinement assumer la responsabilité liée aux défis de conservation et de qualité de ses espaces et aménagements publics, surtout dans les secteurs stratégiques.