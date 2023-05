Nos jeunes n’ont jamais été aussi peu en forme. C’est la conclusion de deux importantes études diffusées au cours des derniers mois. La sédentarité affecte non seulement la population adulte, mais a de plus en plus de conséquences à long terme sur les enfants et les adolescents.

Michel Martin Président du conseil d’administration de Sports Montréal

Caroline Pujol Directrice générale de Sports Montréal

On ne le répétera jamais assez : la prévention ne fait pas les manchettes longtemps, mais elle demeure la solution pour assurer une population active saine et prospère.

La condition physique cardiovasculaire des enfants et des adolescents est en chute libre depuis les années 1980. Les conséquences de cet important – mais non surprenant – constat du Dr Mario Leone sont nombreuses et seront de plus en plus visibles.

Par exemple, selon l’étude du professeur Jean-Philippe Chaput, la sédentarité coûte déjà plus de 2,2 milliards de dollars annuellement à la Santé publique québécoise.

L’activité physique et les saines habitudes de vie qui y sont généralement liées n’ont pas seulement pour avantage de prévenir des troubles cardiovasculaires et mentaux, mais permettent aussi de renforcer l’esprit de communauté tout en facilitant l’intégration, de diminuer la criminalité et de favoriser une jeunesse épanouie. Il est donc envisageable d’espérer que tous les ordres de gouvernement, du local au fédéral, s’intéressent à ce qui est possible de mettre en place comme stratégies de découverte et d’adoption de l’activité physique.

Actuellement, le financement et l’attention sont principalement concentrés au sommet de la pyramide, soit sur le sport d’excellence. Or, sans la base de cette pyramide, aucune élite ne peut émerger. Autrement dit, sans la découverte de l’activité physique, d’abord comme jeu, personne ne pourrait en faire une habitude durable ou une passion qui, peut-être, mènerait à la plus haute marche des podiums.

Cette situation précaire et de plus en plus permanente doit être inversée. Des solutions existent et elles sont nombreuses. Des experts n’attendent que l’attention des décideurs pour mettre à profit leurs connaissances auprès des enfants et de leurs parents, mais aussi des professionnels et des aînés. Comme société, il faut se donner les moyens de renverser la tendance et de redécouvrir le plaisir de bouger et de jouer.

* Sports Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de susciter la passion pour l’activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des expériences sportives positives, éducatives et accessibles. Son objectif est de permettre à un maximum de personnes d’intégrer le sport à leur mode de vie, particulièrement les jeunes.