Réforme en éducation

Des doutes sur la proposition dans son état actuel

Lorsqu’il a présenté son nouveau projet de loi la semaine dernière, le ministre Bernard Drainville a justifié son désir de nommer les directions générales de centres de services scolaires et d’avoir accès à une banque de données en affirmant que « ces mesures favoriseront la réussite scolaire » et que « l’accès aux données va permettre de détecter les élèves qui sont en besoin pour venir les aider plus rapidement et efficacement ».