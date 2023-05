« La télésurveillance, par l’entremise des plateformes de communication sécurisées et des outils de téléconférence, permet aux professionnels de la santé de se consulter, de partager des informations sur les patients et de discuter avec une approche multidisciplinaire des plans de traitement », écrit l’auteur.

La décision du gouvernement du Québec et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de déployer l’hospitalisation volontaire à domicile des patients est un pas important dans l’objectif d’améliorer le système de santé. En misant sur la technologie et l’innovation, il permet de fournir des services de santé accessibles, efficaces et de haute qualité à tous les résidants du Québec.

Simon Ahdoot Président de Médioh Santé

Cette initiative reconnaît l’importance de l’innovation dans l’évolution de l’expérience-patient des soins de santé. En investissant dans la télésurveillance et dans la télésanté, le gouvernement vise à tirer parti des technologies émergentes, comme les plateformes de télémédecine, les dispositifs de surveillance à distance des patients et les dossiers médicaux électroniques, pour améliorer la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients.

Grâce à ces moyens qui ont fait leurs preuves partout sur la planète, les patients pourront désormais vivre leur convalescence dans le confort de leur foyer, tout en ayant accès à l’avis de spécialistes à distance.

La télésurveillance permet aux prestataires de soins de santé de surveiller à distance les patients qui ont subi des traitements en milieu hospitalier ou qui sont atteints de maladies chroniques.

Cette technologie, facile à comprendre et à utiliser pour tous les patients, utilise des dispositifs portables, tels que des tablettes, des montres intelligentes ou des capteurs, pour collecter et transmettre les données du patient en temps réel.

Les médecins peuvent ainsi suivre à distance l’état du patient en étudiant ses signes vitaux, l’observance des médicaments et d’autres paramètres de santé, ce qui permet une gestion proactive de la convalescence ou de l’évolution d’une maladie ou d’une condition. Cette approche permet de prévenir les complications, de réduire les réadmissions à l’hôpital et d’améliorer les résultats globaux des patients.

La télésurveillance, par l’entremise des plateformes de communication sécurisées et des outils de téléconférence, permet aux professionnels de la santé de se consulter, de partager des informations sur les patients et de discuter avec une approche multidisciplinaire des plans de traitement.

Ils peuvent ainsi évaluer les patients à distance, identifier les cas critiques qui nécessitent une attention immédiate et les diriger vers les structures de soins appropriées. Cela permet d’optimiser les ressources et de s’assurer que les patients reçoivent des soins appropriés en temps voulu, en particulier dans les situations d’urgence.

Fait important, cette initiative permettra de réduire la pression sur le personnel des hôpitaux et, ainsi, désengorger le système.

Cette approche en télésurveillance à l’échelle de la planète a permis de constater une amélioration des soins offerts aux patients tout en réduisant de façon substantielle les coûts du système de santé.

En tirant parti de la technologie, il est possible de minimiser les visites et les réadmissions inutiles à l’hôpital, ce qui se traduira par des économies pour le système de santé québécois. Elle permettra aussi de rationaliser les processus administratifs, tels que la prise de rendez-vous et le renouvellement des ordonnances, réduisant ainsi la paperasserie et améliorant l’efficacité opérationnelle.

Les plateformes de télésanté peuvent aussi soutenir les initiatives de promotion de la santé et de soins préventifs.

Grâce à des consultations à distance et à du matériel numérique d’éducation à la santé, les prestataires de soins de santé peuvent s’engager avec les patients à promouvoir des comportements sains, à fournir des recommandations en matière de soins préventifs et à surveiller les facteurs liés au mode de vie.

Cette approche proactive peut aider à déterminer et à traiter les risques de santé à un stade précoce, réduisant ainsi le fardeau des maladies chroniques et améliorant la santé globale de la population.