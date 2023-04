Projet de loi 15 sur Santé Québec

Les chiropraticiens souhaitent prendre part aux consultations

L’Association des chiropraticiens du Québec est directement interpellée par le dépôt du projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, et nous souhaitons apporter notre contribution à ce débat fondamental pour l’avenir du réseau de la santé et des services sociaux en participant aux consultations et auditions publiques dans le cadre de la commission parlementaire à venir.