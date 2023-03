Cette lettre est une réplique à la couverture de l’industrie de l’aluminium dans La Presse ces derniers jours.

Ivan Vella Chef de la direction, Rio Tinto Aluminium

Les Québécois ont raison d’être fiers de leur hydroélectricité. Cette énergie propre a permis au Québec de bâtir un complexe industriel unique qui fait l’envie du monde entier.

Je parle en toute connaissance de cause, ayant séjourné dans plusieurs pays avant de venir m’installer à Montréal avec ma famille à l’automne 2021 afin de prendre la tête de Rio Tinto Aluminium. J’ai immédiatement été impressionné par la longue et riche histoire de l’aluminium québécois, en particulier au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Avec l’acquisition d’Alcan il y a une quinzaine d’années, Rio Tinto est devenu fiduciaire de cette tradition, une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Alors que Rio Tinto fête ses 150 ans, notre engagement envers le Québec est plus solide que jamais. Aujourd’hui, l’ensemble des activités québécoises de Rio Tinto représente environ 17 500 emplois directs et indirects bien rémunérés, surtout en région.

Au cours des cinq dernières années, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars en produits et services, notamment pour entretenir et moderniser nos actifs au Québec.

Ces investissements ont eu lieu à un moment où notre industrie subissait des bouleversements importants, marqués par une féroce concurrence mondiale, et des prix faibles favorisant les producteurs d’aluminium de l’Asie et du Moyen-Orient. Dans ce contexte, notre secteur a aussi été affecté par la désindustrialisation observée dans le monde occidental.

Malgré la faible rentabilité de ces activités, Rio Tinto Aluminium n’a jamais cessé d’investir ici en Amérique du Nord, contrairement à plusieurs de nos compétiteurs. Notre confiance en ce métal d’avenir est liée à une vision de la transition énergétique qui reconnaît l’important potentiel de croissance que cette transition représente pour l’aluminium vert, mais aussi pour le fer de haute qualité et d’autres minéraux critiques et stratégiques.

Grâce à l’hydroélectricité, l’aluminium québécois est déjà le plus vert au monde. Bien que nous dépendions fortement de l’énergie hydroélectrique que nous générons nous-mêmes et utilisions moins de 1 % de toute la production d’électricité d’Hydro-Québec, nos barrages sont intégrés au réseau de manière à ce que le Québec puisse aussi compter sur notre énergie en cas de besoin.

Nous faisons aussi œuvre utile en continuant à investir dans des technologies qui décarboneront l’aluminium. Grâce à ELYSIS, une coentreprise dans laquelle nous investissons avec Alcoa et le soutien des gouvernements du Canada et du Québec, nous développons une technologie qui est en voie de révolutionner la production de l’aluminium en émettant non pas des gaz à effet de serre, mais de l’oxygène pur. C’est avec fierté que nous préparons le tout premier déploiement de cette incroyable technologie au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les minéraux verts représentent l’avenir

Avec l’accent mis sur la décarbonation et la transition énergétique, nous estimons que la demande pour l’aluminium, l’acier vert, les matériaux de batteries et d’autres matériaux utilisés dans la production d’énergie renouvelable sera très forte au cours des décennies à venir. Le Québec est bien positionné pour en récolter les fruits et consolider son leadership mondial en la matière. Aucun produit québécois n’est davantage exporté que l’aluminium.

La nation québécoise a la chance unique de pouvoir compter sur une solide fondation industrielle sur laquelle elle peut s’appuyer pour passer au prochain niveau de son développement et ainsi favoriser l’émergence d’industries vertes à haute valeur ajoutée.

Le Québec possède plusieurs atouts pour attirer d’importants investissements privés sur son territoire : une main-d’œuvre qualifiée, des institutions d’enseignement de grande qualité, un environnement réglementaire stable, un sol riche en minéraux, une énergie propre et un accès direct au marché nord-américain.

Le Québec a raison de vouloir devenir plus vert et plus prospère. Nous continuerons de faire notre part afin que ces ambitieux objectifs soient atteints. Nous répondrons présents afin de faire du Québec un leader de l’aluminium vert et des minéraux critiques et stratégiques. Rio Tinto a beau avoir 150 ans, notre histoire au Québec ne fait que commencer.