Marché du travail

La transparence radicale, outil d’attraction et de rétention

On va se le dire, plusieurs entrepreneurs que je rencontre s’arrachent les cheveux ces temps-ci par rapport au contexte actuel : la pénurie de main-d’œuvre, le télétravail qui semble y être pour de bon, des modes de communication qui changent et un sentiment de perdre l’engagement de leurs équipes qui sont de plus en plus difficiles à lire.