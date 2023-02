Je suis triste et je suis frustré pour mes collègues du Montreal Gazette. Encore une fois, des coupes budgétaires au sein des médias locaux : 25 % des postes seront supprimés d’ici peu dans la salle de rédaction du dernier quotidien anglophone de la métropole. La nouvelle, annoncée il y a peu, fait craindre le pire pour la survie du journal, fier de son histoire de 245 ans.

Andrew Mulé Président-directeur général de Métro Média, éditeur du Journal Métro et de 22 journaux locaux à Montréal et à Québec

Je suis un fier Montréalais qui aime la mission locale de mon entreprise, Métro Média. L’un des avantages de mon rôle actuel est que je peux explorer et découvrir Montréal un peu plus chaque jour. Je suis impressionné par le fait que, cinq ans après avoir acheté 25 journaux locaux à Montréal et à Québec, dont le Journal Métro, assisté à des centaines d’évènements montréalais et être né et avoir grandi sur l’île de Montréal, je découvre encore aujourd’hui des facettes de cette ville dont j’ignorais l’existence.

Peu importe que vous lisiez du contenu en anglais ou en français, les médias locaux jouent un rôle essentiel pour aider les citoyens à naviguer et à découvrir les nombreuses choses qui les entourent.

Notre rôle est d’être utiles tous les jours en servant nos lecteurs.

Bien sûr, tous les médias ne sont pas égaux, et certains d’entre nous se sont effectivement égarés – mais je crois qu’il y a de l’espoir. Grâce à la passion, à une mission de base solide et à un travail de fond par les journalistes sur le terrain, notre industrie trouvera sa voie. Les nouvelles locales ne seront jamais créées à partir d’une salle de rédaction située à 500 km de là où ses lecteurs habitent.

La Gazette a façonné qui je suis aujourd’hui. J’y ai commencé ma carrière dans les médias il y a 20 ans. Bien avant cela, lorsque j’étais enfant et jeune adulte, ma famille accueillait souvent des amis de la Gazette. J’ai eu l’occasion d’écouter des conversations incroyables entre journalistes, rédacteurs et éditeurs de la Gazette. J’ai grandi en écoutant des débats intenses sur la politique locale et les évènements communautaires, menés par des gens qui y mettaient leur cœur, en tant que fiers Montréalais soucieux de leur communauté.

Les médias locaux font partie de ma vie depuis presque le premier jour et la Gazette a certainement contribué à façonner ma passion pour ces médias.

Aujourd’hui, je travaille avec diligence pour aider à assurer un avenir positif à la mission locale de Métro. En tant qu’industrie, nous avons un long chemin à parcourir, mais si nous nous concentrons sur l’amélioration de notre contenu et l’écoute de nos lecteurs, la route se construira d’elle-même.

Le journalisme local consiste à être constructif. Il s’agit de vivre au sein d’une communauté. Il s’agit d’écouter attentivement la communauté. Il s’agit d’aider la communauté. Il s’agit de créer du contenu qui résonne. Il s’agit de rendre service aux citoyens.

Le cœur et l’âme de toute entreprise médiatique sont ses créateurs de contenu. Sans eux, nous ne sommes pas pertinents du tout. Nous devons faire mieux.