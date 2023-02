États-Unis

La campagne présidentielle de 2024 est en marche

À la suite des élections de mi-mandat de novembre dernier, et malgré la controverse récente concernant des documents confidentiels trouvés à sa demeure personnelle, le président des États-Unis, Joe Biden, a démontré lors de son discours à la nation (« State of the Union ») tenu le 7 février qu’il est déjà en campagne pour la présidence en 2024. La décision n’est pas officielle, mais sa performance et ses propos indiquent que ce n’est qu’une question de temps.