Les employés de soutien aux activités des cliniques médicales et des hôpitaux sont essentiels au maintien et à l’amélioration de la qualité des services médicaux offerts à la population, dans des circonstances de plus en plus difficiles.

Jean Paul Brutus Chirurgien, Montréal

Et pourtant, les personnes qui répondent aux appels téléphoniques, les réceptionnistes, les assistants, les agents de facturation et tout le personnel de soutien aux médecins et infirmières sont en première ligne et exposés à des demandes de plus en plus nombreuses et pressantes de patients frustrés par l’effondrement du système de santé. Les comportements incivils, intolérants, voire agressifs ou violents, se multiplient dans les hôpitaux et les cliniques médicales.

Les médias parlent régulièrement des médecins, infirmières et autres soignants qui sont nombreux à quitter la profession depuis le début de la pandémie, mais le rôle capital joué par le personnel de soutien passe sous silence. Alors, ils démissionnent et se reconvertissent aussi, ce qui aggrave la pénurie de personnel existant pour soutenir ce qui reste encore de notre malheureux système de santé défaillant.

Les raisons fréquemment invoquées sont les rémunérations trop faibles, face à un coût de la vie qui explose, l’impossibilité de travailler à domicile dans bien des professions, et la violence résultant de l’exposition chronique aux frustrations des patients et des médecins brûlés à des stades différents de l’épuisement professionnel.

Lorsque les autres industries élèvent leurs salaires et améliorent les conditions de travail pour compenser le manque de personnel, et que le système de santé ne suit pas, il est difficile pour ces personnes au bout du rouleau de ne pas dire « assez ! ».

Une amélioration de la situation de l’offre des soins de santé ne peut pas se faire sans une amélioration des conditions de travail du personnel de soutien aux professionnels de la santé.

Sans le soutien de ces travailleurs aussi essentiels de la santé, l’exode des médecins et des infirmières se poursuivra.

Qui restera alors pour vous soigner ?

Il est urgent de valoriser ces personnes qui contribuent d’une manière inestimable à la délivrance des soins de santé à la population.

Patients et docteurs, la prochaine fois que vous entrez ou parlez à une personne qui tente de vous aider dans une clinique médicale ou un hôpital, souriez et remerciez-la pour son travail.

Sans elle, il n’y aura bientôt plus de clinique médicale et vous parlerez à une machine. En espérant qu’il ne soit pas déjà trop tard.