Une société qui se fout de ses enfants

J’aimerais que vous preniez le temps de réfléchir au produit le plus difficile à trouver au Canada et au Québec. Est-ce une voiture neuve ou usagée ? Les délais s’améliorent, vous risquez de la recevoir plus rapidement que l’année dernière. Est-ce une maison à prix raisonnable ? Bonne nouvelle ! Les stocks de maisons disponibles sur le marché ne cessent d’augmenter et les prix baissent. Est-ce des drogues illicites ? D’après ce qu’on voit dans La Presse avec sa couverture sur l’épidémie d’opioïdes, ça ne semble pas être des produits difficiles à trouver.