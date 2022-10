Le 17 octobre, l’Union russe des éditeurs a envoyé une lettre à la Douma russe exprimant sa crainte qu’un projet de loi contre la « propagande LGBT » ne conduise à l’interdiction de nombreuses œuvres de la littérature classique, notamment certains livres de Tolstoï, Dostoïevski, Ostrovski et bien d’autres.

Richard Foltz Professeur au département de religions et cultures de l’Université Concordia

Le projet de loi proposé n’est que la dernière expression d’une politique officielle d’homophobie qui a été utilisée par le gouvernement russe pendant de nombreuses années pour promouvoir sa propre légitimité, avec un effet considérable.

La Russie est depuis longtemps l’un des États les plus ouvertement et agressivement homophobes au monde. Le gouvernement russe et l’Église orthodoxe russe ont tous deux présenté le militantisme LGBTQ+ comme le symbole par excellence de la « corruption et de la décadence » occidentales, contre lesquelles les « valeurs russes traditionnelles » sont considérées comme le seul rempart efficace. La législation adoptée en 2013 interdit tout ce qui pourrait être interprété comme promouvant les droits LGBTQ+ auprès des enfants, y compris toute utilisation du symbole arc-en-ciel. Depuis le début de sa guerre contre l’Ukraine en février 2022, l’exploitation par la Russie de cette fausse menace pour justifier ses objectifs politiques a atteint de nouveaux creux.

Dans sa toute première annonce de l’« opération spéciale » contre l’Ukraine le 24 février dernier, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a accusé l’Occident d’« imposer de manière agressive […] des attitudes qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car elles sont contraires à la nature humaine ».

Le patriarche orthodoxe russe Cyrille – qui a prospéré en tant qu’informateur du KGB pendant la période soviétique – a été encore plus explicite en présentant l’invasion de l’Ukraine comme une forme de résistance sacrée contre une prétendue menace LGBTQ+ émanant de l’Occident. Dans un sermon de mars 2022, il a décrit les droits LGBTQ+ comme « l’imposition forcée d’un péché condamné par la loi divine ».

Contrairement au pape François, dont la condamnation de l’agression russe a été sans équivoque, le patriarche Cyrille a pratiquement l’écume à la bouche dans son soutien à la guerre de Poutine, allant même jusqu’à promettre l’absolution totale des péchés pour tous les soldats russes qui meurent sur le champ de bataille. Vraisemblablement, ces péchés incluent le viol, la torture et l’exécution sommaire de civils ukrainiens. Comment un soi-disant « homme de Dieu » justifie-t-il de telles horreurs ? Parce que l’autre option – un monde dans lequel les personnes LGBTQ+ jouissent de droits égaux – est apparemment encore pire.

Bien que peu discuté dans les médias occidentaux, l’alarmisme homophobe a été la pierre angulaire de la campagne de propagande intérieure de la Russie visant à obtenir un soutien pour sa guerre en Ukraine. Selon le magnat des médias russes Konstantin Malofoïev, « notre ennemi tient vraiment la propagande de la sodomie au cœur de son influence ». Et comme l’a exprimé une mère russe dans une interview : « Bien sûr, je ne veux pas voir mon fils partir à la guerre, mais c’est mieux que de laisser l’OTAN venir ici et le rendre gai. » La machine de propagande russe a, apparemment, réussi à persuader une grande partie du public russe d’accepter trois affirmations fallacieuses : l’OTAN a l’intention d’envahir la Russie ; l’objectif principal de l’OTAN est de rendre les enfants russes homosexuels ; on n’est pas né gai, mais le devient par l’influence pernicieuse d’autres « corrompus ».

J’ai été personnellement sensibilisé au lien entre la Russie et les menaces perçues posées par l’OTAN et les droits LGBTQ+ après avoir fui le pays en 2020, dans des circonstances qui rappellent de manière effrayante la dernière scène dramatique du film Argo.

Comme je n’avais fait que mener ce que j’imaginais être une recherche historique anodine sur une minorité non slave, j’ai été étonné de lire un article publié dans les médias russes peu après mon départ qui m’accusait d’être un « espion de l’OTAN », travaillant au nom des « puissances anglo-saxonnes » pour organiser des défilés de la fierté dans le Caucase du Nord. L’article prévenait ses lecteurs que « la première condition pour la reconnaissance par la communauté internationale est la tenue de défilés de la fierté gaie », une affirmation que le patriarche orthodoxe russe Cyrille a répétée à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre.

Le choix de l’État russe, en tandem avec l’Église orthodoxe russe, d’utiliser les droits LGBTQ+ comme un bouton rouge pour gagner un soutien réflexif auprès de la population pour leur campagne de guerre criminelle, a beaucoup en commun avec la manipulation de la question de l’avortement par le Parti républicain aux États-Unis. Dans les deux cas, une politique qui cherche délibérément à enflammer les passions ignorantes et irrationnelles de larges segments de la population semble réussir à étouffer la science et le discours rationnel, ainsi que toute ressemblance de compassion humaine.