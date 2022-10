L’auteur-compositeur-interprète Jay Scott entouré de Juliette (à gauche) et de deux nouvelles admiratrices, Clara et Coralie

La lettre d’Ève Paré sur les jeunes et la musique québécoise, « Pour que les jeunes découvrent nos musiques » ⁠1, a inspiré ce témoignage.

Rosalie Côté Maman de Zay’ Ju !, Gatineau

Nous sommes les heureux parents d’une belle ado de 14 ans qui consomme à 99 % de la musique et du contenu québécois. Ce qui motive ses choix, à part nous évidemment, qui l’avons fait baigner dans des concerts et la radio francophone (merci ICI Musique) depuis sa naissance ? Ce sont ces mêmes artistes qu’elle apprécie et avec qui elle bâtit une relation virtuelle.

En effet, ses amis ont beau aimer des artistes américains et britanniques, dont je ne saurais même pas vous dire les noms, ils n’ont pas de relation avec eux. La proximité et l’accessibilité des réseaux sociaux tels qu’Instagram permettent à notre fille de suivre et d’aimer ses artistes favoris tels que Fouki, Jay Scott, Vendou et Saramée et d’échanger avec eux.

Elle partage ses coups de cœur, ses photos et ses impressions de leurs derniers concerts et c’est sans surprise (pour elle) que ces derniers aiment, partagent et répondent à ses publications.

L’influence des vedettes d’ici forge cette enfant de 14 ans qui ne porte que leur merch ou encore la marque de chaussures de l’un et la coupe de cheveux de l’autre. S’il y en a un qui partage le nouvel EP de l’autre, c’est assuré que Juliette suivra ce nouveau venu et s’informera sur lui.

Billets de spectacle

Pour la tranche d’âge que vous mentionnez, de 13 à 17 ans, je crois qu’effectivement la loi C-11 est importante, mais le plus grand véhicule promotionnel de nos vedettes est nos enfants. Quels ont été les cadeaux d’anniversaire offerts récemment à deux amies ? Out le 20 $ dans une enveloppe ou le chèque-cadeau pour une boutique de plastique pour remplacer une cochonnerie qu’ils ont déjà, nous offrons maintenant des billets de spectacle pour faire découvrir une vedette québécoise. C’est ainsi que Juliette a fait découvrir Jay Scott à deux amies le week-end dernier.

Elles sont maintenant trois à faire imprimer à leurs parents des images de chanteurs qui ornent désormais les murs de leurs chambres et trois à socialiser avec eux virtuellement. À cet effet, Mme Paré, je suggérerais un petit cours de savoir-vivre à certaines vedettes montantes. Ce qu’elles répondent, partagent peut avoir une incidence monstre sur leur carrière, de même lorsqu’elles ne répondent simplement pas. Disons que j’ai vu et lu des choses parfois pas très appropriées, mais bon, à nous, éducateurs, de montrer à nos jeunes comment faire la part des choses.

Offrir la culture en cadeau n’est pas seulement un joli slogan, mais aussi une action à la portée de plusieurs. Si vous ne pouvez offrir la culture en cadeau, demandez au moins à la recevoir ! À quelques semaines de Noël, en voilà une idée.