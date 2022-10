Élections québécoises

Où en sommes-nous dans les sondages et les intentions de vote ?

Les changements de dernière minute chez les électeurs sont sans doute plus fréquents qu’on le pense. En 2018, 36 % des répondants au sondage postélectoral que nous avons réalisé avec mon collègue André Blais ont déclaré avoir décidé de leur vote durant la dernière fin de semaine et même la journée du vote ou au moment de voter. La proportion de ceux qui avaient pris leur décision dans les derniers jours montait toutefois jusqu’à plus de 70 % chez ceux qui avaient changé de préférence ou qui étaient discrets pendant la campagne.