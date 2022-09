Élections

Lâchez-moi avec le repli identitaire !

J’habite au Japon où j’ai signé un contrat d’un an dans une école internationale. Je me délecte chaque jour de ce qui fait la singularité japonaise : les remerciements provenant de la caisse électronique dans les supermarchés qui sonnent à mes oreilles comme une chanson, les boutiques et les cafés pour chiens qui m’arrachent chaque fois un sourire, les plats colorés des sushis et des tartares de poisson, la grande courtoisie du service à la clientèle, le calme dans les transports en commun, la propreté des espaces publics, la bienveillance désintéressée des passants qui m’aident dans la rue quand je suis perdue et même ce qui est écrit en japonais sur les cartons de lait. Bref, la langue japonaise, la culture japonaise, l’identité japonaise.