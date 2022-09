Les hôpitaux canadiens subissent une pression énorme. Les vagues successives de COVID-19, la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et l’immense retard dans les interventions médicales et chirurgicales font la une des journaux depuis des mois. Les gouvernements de l’ensemble du pays réagissent en investissant dans les infrastructures hospitalières, en mettant sur pied des programmes de recrutement et de rétention majeurs et en repensant la façon de réduire les temps d’attente.

Benoît Larose Vice-président Québec de Medtech Canada

Malgré ces efforts, une nouvelle crise touche notre système de santé en arrière-scène : une pénurie de dispositifs et de fournitures médicaux.

La pandémie de COVID-19 et d’autres évènements internationaux, comme la guerre en Ukraine, ont entraîné une augmentation du coût du carburant et des matières premières. Ces facteurs, et plusieurs autres, comme la pénurie généralisée de main-d’œuvre, poussent les prix à la hausse.

Selon l’Institut C.D. Howe, le prix des plastiques et de la résine, qui sont des composants essentiels de dispositifs médicaux couramment utilisés, comme les aiguilles et les seringues, a doublé.

Les coûts associés au transport ont triplé et le prix d’autres matières premières, comme le métal, a augmenté de plus de 30 %. En conséquence, les coûts de production et de fourniture de dispositifs médicaux essentiels, comme les poches pour perfusion intraveineuse, la gaze, les endoprothèses vasculaires, les prothèses pour le remplacement de la hanche ou du genou et les stimulateurs cardiaques, montent en flèche.

Par ailleurs, les contrats d’approvisionnement de fournitures médicales conclus avec les provinces et les territoires sont beaucoup moins souples que ceux conclus avec leurs homologues ailleurs dans le monde. Les fabricants et les fournisseurs sont liés par des contrats à prix ferme d’une durée de cinq à sept ans, ce qui signifie qu’il leur est souvent impossible de simplement rajuster leurs prix en temps réel pour refléter les répercussions des forces macroéconomiques et géopolitiques sur le marché, contrairement à d’autres secteurs.

Une situation intenable

À moins que les gouvernements et les autres organismes d’approvisionnement collaborent avec les fournisseurs pour trouver des solutions qui tiennent compte de la crise actuelle liée à la chaîne d’approvisionnement, les fabricants et les fournisseurs devront fournir ces dispositifs en accusant des pertes importantes. Cette situation n’est tout simplement pas viable.

En mars 2022, Medtech Canada a publié un exposé de position présentant ses quatre principales recommandations à l’intention des gouvernements pour pallier la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement et du transport et ses répercussions potentiellement néfastes sur les soins aux patients.

La pénurie de cathéters pour anesthésie péridurale utilisés pour gérer la douleur pendant l’accouchement et les césariennes est un exemple récent de cet enjeu.

Les pénuries de produits peuvent contribuer à une augmentation des temps d’attente – un problème qui vient s’ajouter à celui des retards sans précédent dans les interventions chirurgicales – et à une dégradation considérable de la qualité des soins offerts aux Canadiens.

Tout comme les investissements qui ont été réalisés dans d’autres domaines pour stabiliser le système de santé, des investissements dans les dispositifs et les fournitures médicaux sont nécessaires pour assurer que nous puissions prodiguer en temps opportun aux Canadiens les soins de qualité auxquels ils s’attendent.

Les patients canadiens ont assez souffert des longs temps d’attente et de l’accès limité aux services médicaux essentiels dont ils ont besoin en raison des retards dans le système de santé générés par la pandémie. Les dispositifs et les fournitures médicaux sont indispensables pour fournir la qualité de soins à laquelle nous sommes en droit de nous attendre au Canada comme au Québec.

Nous ne pouvons ignorer ces problèmes de chaîne d’approvisionnement, et nous exhortons les gouvernements à collaborer avec le secteur pour veiller à ce que notre système de santé dispose non seulement de la capacité, mais aussi des fournitures nécessaires pour soutenir les patients canadiens.