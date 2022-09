Il n’y a pas que des tragédies dans le milieu de la santé

À l’été 2020, en début de pandémie, ma vie a basculé. Abitibienne de 40 ans, habitant Val-d’Or, j’ai reçu un coup de massue : cancer colorectal, stade 4, métastatique aux poumons. Les mots d’ordre : VITE et URGENT ! Il fallait que ça roule pour me sauver. Le plan de match prévu et échelonné sur deux années : radiothérapie, chimiothérapie, opérations. J’ai donc retroussé mes manches, j’ai avancé et j’ai affronté le plus gros défi de ma vie.