10 minutes : c’est le temps qui est alloué au médecin que vous consultez dans une clinique sans rendez-vous. 10 minutes plus tard, il devra rencontrer un autre patient, puis un autre, puis une autre, puis un autre… jusqu’à un total possible de 40 patients sans rendez-vous dans la journée. S’il prend cinq minutes de plus avec vous, puis un autre cinq minutes de plus avec le patient suivant, etc., c’est plus de trois heures de retard qu’il aura accumulé à la fin de la journée. Vous aviez rendez-vous à 19 h, eh bien vous ne verrez pas le médecin avant 22 h ou peut-être pas du tout parce que le Groupe de médecine de famille (GMF) ne sera pas ouvert jusqu’à minuit…

Anne Michaud Gatineau

Durant ce 10 minutes, la médecin (ce sont en très grande majorité des femmes) devra survoler votre dossier pour savoir qui vous êtes et quel est votre historique de santé. Êtes-vous capable de résumer ça en deux minutes ? Pas certain… Puis vous exposerez la ou les raisons de votre visite. Disons que vous avez mal à un genou, ou qu’un ongle incarné vous fait souffrir, mais que vous mentionnez aussi un autre problème, une douleur à l’estomac par exemple.

Mais est-ce vraiment à l’estomac ou plus généralement « dans ce coin-là » que se situe votre douleur ? Tic-tac tic-tac tic-tac. Depuis combien de minutes êtes-vous dans la salle d’examen ? Six minutes ? Il reste au médecin quatre minutes pour décider quel problème de santé est le plus important, votre genou ou votre estomac. Et si la douleur à l’estomac ou dans ce coin-là était le symptôme d’un problème plus grave ? Un ulcère, un cancer ou autre chose ?

Il reste à peine deux ou trois minutes au médecin pour vous ausculter, évaluer la situation, vous prescrire des analyses sanguines, une échographie ou tout autre examen et vous prescrire les médicaments appropriés s’il y a lieu.

Sans oublier qu’elle doit noter tout cela dans votre dossier pour que le prochain médecin que vous verrez puisse prendre connaissance de la situation. Parce que ce sera probablement un autre médecin, pas la même. Et votre genou ou votre ongle incarné ? Tant pis, vous devrez revenir une autre fois…

Vous pensez que c’est pour multiplier les rendez-vous et s’en mettre plein les poches que la médecin agit ainsi ? Qu’en multipliant les rendez-vous, elle multiplie ses revenus ? Oui, c’est vrai que les médecins québécois sont payés à l’acte et que 40 $ (un peu moins en fait) pour 10 minutes de travail, ça fait un bon taux horaire, mais n’oubliez pas que lorsqu’elle recevra les résultats de vos analyses ou autres examens, la médecin devra retourner dans votre dossier, relire ses notes (qu’elle aura complété le soir ou le lendemain parce qu’en deux minutes, c’est juste pas possible), prendre connaissance des résultats qui sont arrivés, tirer les conclusions et prendre les décisions qui s’imposent, comme vous faire revenir pour une autre consultation, vous référer à un médecin spécialiste, ordonner d’autres examens, etc.

Est-ce que la solution à cette situation serait d’accorder plus de 10 minutes aux consultations sans rendez-vous ? Peut-être, mais si la durée de chaque rendez-vous augmente à 20 minutes, combien de temps devrez-vous attendre pour voir un médecin ?

Bien sûr, la vraie solution serait que chaque patient ait un médecin de famille et ait accès à ce médecin rapidement, mais pour ça, il faudrait peut-être que chacun commence par se présenter à son rendez-vous de prise en charge et qu’il n’y ait pas plus de 100 000 « no show » (et peut-être beaucoup plus), comme nous l’apprenions cette semaine. En attendant, s’il vous plaît, cessons de blâmer les médecins de famille pour les failles de notre système.