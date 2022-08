C’est le mois d’août ! Les touristes français débarquent au Canada tels Champlain venu cartographier l’Étendue de Pays entièrement Inconnue. Ils n’en ont que pour les « grands espaces ». À croire qu’ils voient leur propre pays – comme nombre de Québécois faisant le trajet inverse – comme un gros Luxembourg.

Philippe Navarro Ex-conseiller en relations internationales

Entendu : « La Normandie, c’est à 3 km de la Bretagne » ; « ah non un peu plus, mais ici tout est immense ! » Note à ces étourdis : il y a 679 km du Pas-de-Calais à Brest, soit plus que de Québec à Manic-5 !

Dissipons quelques mythes à l’attention des visiteurs, d’un coup qu’ils se seraient perdus dans les grands espaces du Quai de l’horloge.

Le Québec serait 5, 7, voire 20 fois plus étendu. Vraiment ? Il fait 1,67 million de kilomètres carrés (incluant des plans d’eau salée). La superficie terrestre du Québec (avec les lacs) est de 1,36 million de kilomètres carrés. La France métropolitaine couvre 551 000 kilomètres carrés terrestres. C’est dur à voir sur ces mappemondes où le Groenland semble plus grand que l’Afrique (le Nunavik est distendu aussi), mais la réalité, c’est que le Québec est seulement 2,4 fois plus grand.

Le territoire français équivaut à tout le territoire québécois moins la région du Nord-du-Québec (707 000 kilomètres carrés pour 40 000 habitants).

Ce Reste-du-Québec, soit la portion du sud presque carrossable (mais incluant des endroits aussi excentrés que Schefferville, Blanc-Sablon ou même les monts Otish), couvre 593 000 kilomètres carrés. C’est très vaste, et peu de Québécois l’ont parcouru, mais cela donne la mesure de l’immensité (si, si) du territoire français, le plus grand, et de loin, d’Europe occidentale.

On taquine les cousins et leur incontournable Toronto-Gaspé (1458 km) en voiture louée. C’est plus petit que chez eux ! Il y a 1499 km entre Menton et Le Conquet. C’est plus qu’un Gatineau-Natashquan (1449 km). La Bretagne d’ailleurs – pourtant l’une des petites régions françaises – est plus grande (27 208 km⁠2) que sa vis-à-vis Atlantique, la Gaspésie (20 272 km⁠2). La traversée du Saint-Laurent des Escoumins à Trois-Pistoles (34 km) évoque celle de l’estuaire de la Gironde de Verdon-sur-Mer à Royan (11 km).

« C’est le Noooord ! » Cette réplique des Ch’tis fait bien rigoler au Québec. Or, un Perpignan-Dunkerque (1143 km) équivaut à un Montréal-Eastmain (1170 km), voire un Sherbrooke-Fermont. C’est neuf degrés de latitude. Quand ouvrent les terrasses sur la rue Saint-Denis en mars, il fait encore -35 °C là-haut…

Fait cocasse, le record de froid en France (à Mouthe, dans le Doubs) est de - 36,7 °C, soit plus bas que celui de Québec. Mais il faut remonter à 1977 (et avant ça, en 1921) pour les derniers 40 °C ici. L’honneur nordique est sauf (même si Montréal est plus au sud que Paris).

Population

La France compte tout de même huit fois plus d’habitants (64,8 millions). L’île de France (12 012 km⁠2) équivaut assez pile aux régions de Montréal, Laval et de la Montérégie (11 875 km⁠2), mais en trois fois plus dense (12,2 millions d’habitants pour 4,1 millions). Que les Parisiens respirent dès la première piscine creusée de Brossard, on veut bien.

Cela laisse 52,6 millions d’habitants sur les 539 000 km⁠2 de la province. C’est moins de 100 habitants au km⁠2, l’équivalent de la Californie (un quart plus petite). Pas étonnant que la France récolte un peu plus de bois que le Québec, compte deux tiers de sa puissance hydroélectrique installée, et produit autant de blé que tout le Canada.

La vallée du Saint-Laurent, où réside la majorité de la population, ressemble beaucoup, par l’étendue, les paysages, la topographie, la vocation agraire, les étés chauds et humides, au Val de Loire (39 151 km⁠2 pour 2,6 millions d’habitants). On a même notre Chambord.

Le Québec ne se résume pas à ce corridor. Les baroudeurs qui pousseront jusqu’à Havre-Saint-Pierre, au lac Mistassini ou aux monts Groulx les trouveront, leurs grands espaces, loin du smog de la vallée. Il reste qu’il faudrait faire deux fois la très épique boucle Baie-Comeau, Trans-Labrador Highway, Blanc-Sablon, bateau jusqu’à Natashquan, Baie-Comeau (1700 km) pour couvrir un Tour de France cycliste (3500 km, soit un Montréal-Calgary).

La cause du malentendu historique du « petit » et du « grand » pays – alors qu’au final ils sont pas mal pareils (à tout prendre, la France carrossable est beaucoup plus étendue) – donne vite dans la psychopop a cinq cennes et au fond n’a pas grande importance. Les souvenirs de voyage, ça se sédimente un nouvel horizon à la fois. Il faut juste réussir à quitter l’Île.