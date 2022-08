Témoignage

Les démolisseurs

Luc Wiseman, Gilbert Rozon, Philippe Bond, André Boisclair, Jeffrey Weinstein, Bill Cosby, joueurs de hockey et combien d’autres ? Je n’en peux plus d’entendre ces histoires d’abus sexuels. En tant que femme, et surtout en tant que victime d’agression sexuelle, je ne sais plus quoi penser, quoi espérer. Je vois le cas de Simon Houle avec son absolution conditionnelle, et je me demande comment le « juge » Poliquin a pu en arriver à une telle décision.