Hommage

Aller simple pour le K2

On ne sait pas encore exactement comment la montagne a réussi à t’enlever la vie. On peut seulement espérer que toi, qui as accompagné tellement de gens dans leurs derniers instants, tu aies eu une fin paisible, comme ceux qui ont eu la chance de t’avoir à leurs côtés en fin de vie. Nous avions beaucoup de choses en commun, même âge, même prénom (tu étais Rick, j’étais Ritchie, ou vice versa), même profession et mêmes préoccupations existentielles. Là s’arrêtent les comparaisons, car tu étais plus grand que nature.