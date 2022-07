Ce texte est une réponse au texte « Je veux être certaine d’avoir un avenir » de Juliette Taillefer publié dans cette section le 6 juillet. Nous avons été touchées par ton témoignage, Juliette. Tu exprimes avec beaucoup de justesse ce que plusieurs pensent tout bas.

Marianne Renauld Robitaille Titulaire d’une maîtrise en études politiques appliquées

Sandrine Bourassa Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et candidate à la maîtrise en gestion de l’environnement

Nous entendons très bien ton cri du cœur qui nous rappelle que notre génération et la tienne sont caractérisées par l’écoanxiété, par la frustration et par les découragements face à la crise climatique.

Chaque jour, nous lisons et visionnons aussi ces nouvelles qui nous donnent froid dans le dos. Or, nous faisons le choix de continuer à agir pour qu’il y ait plus de justice, plus de démocratie et plus de respect, même si c’est un long chemin.

Ton angoisse est parfaitement justifiée dans le contexte actuel. Toutefois, celle-ci ne devrait pas te démobiliser ou te freiner de réclamer haut et fort le monde dans lequel tu souhaites vivre.

C’est ce qu’a fait Greta, sa pancarte à la main tous les vendredis devant le parlement suédois à réclamer des actions. Ses discours devant l’Organisation des Nations unies ont résonné aux quatre coins du monde. Comme elle, nous n’avons pas d’autre choix que de nous accrocher et participer au débat public même si plusieurs de nos pairs ne ressentent pas le même sentiment d’urgence.

C’est difficile, nous le savons. Permets-nous de te transmettre cette allégorie : si tu penses que tu vas te noyer, vas-tu te laisser couler sans rien faire ? Non, tu vas te débattre, alors nages !

« À nous le pouvoir, à nous les décisions »

La bonne nouvelle est que nous sommes nombreux à nous soucier des crises environnementales et sociales qui deviennent de plus en plus réalité. Juliette, on te propose de remplacer le « à nous la rue » des manifestations par « à nous le pouvoir, à nous les décisions, à nous la gouvernance ». Nous sommes les personnes dirigeantes de demain. Pense à Catherine Fournier, à Stéphane Boyer ou à Bruno Marchand, à la tête de grandes villes du Québec. Désormais, ce sont eux qui ont le pouvoir et ce pouvoir, ils l’utilisent pour protéger des milieux naturels, pour planifier l’adaptation de leur ville aux changements climatiques, pour créer un milieu de vie en cohérence avec tes valeurs sociales et environnementales.

Juliette, nous t’encourageons à nous rejoindre et à t’engager dans ta communauté. Que ton engagement en soit un artistique, politique ou communautaire, il ne faut pas compter sur les autres pour le faire à notre place.

Il existe au Québec un véritable tissu de personnes engagées pour des causes qui te tiennent à cœur. Nous tentons même de te proposer cette maxime : considérant que les personnes dirigeantes actuelles ne feront rien de significatif pour notre avenir, pourquoi on ne prendrait pas leur place ?

Entourons-nous de personnes qui représentent nos valeurs et nos ambitions. Élisons des personnes qui comprennent notre sentiment d’impuissance. Si ces dernières ne sont pas encore dans l’arène politique, c’est à nous de prendre le relais.

À toi, Juliette, et à toutes les personnes qui se sentent comme nous : il est temps de se mettre en marche.