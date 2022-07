Nous sommes inquiets pour notre avenir.

Charles-Antoine Mason et Charles Chevrier Les deux auteurs signent au nom d’un regroupement de jeunes conservateurs*

Nous n’aurons peut-être jamais la chance de devenir propriétaires. Nous craignons de devoir payer de plus en plus de taxes et d’impôts, et de voir la qualité des services gouvernementaux continuer à se détériorer.

Nous sommes profondément préoccupés par le fait d’élire à répétition des gouvernements libéraux qui dépensent sans compter.

Jean Charest nous donne espoir en l’avenir et c’est pourquoi nous le soutenons à la tête du Parti conservateur du Canada. Il a fait ses preuves en matière de saine gestion des finances publiques. Lorsqu’il était premier ministre du Québec, il a si bien géré l’économie qu’il a fait baisser le taux de chômage de 1,5 %, a réduit la taille de l’État de 6 % et les impôts de 1 milliard de dollars.

Sur la bonne voie

Lorsque Jean Charest a quitté ses fonctions, le Québec avait l’une des cotes de crédit les plus élevées au pays, était sur la bonne voie pour atteindre l’équilibre budgétaire et a enregistré une croissance économique de 2008 à 2012 plus forte que celle des États-Unis, de l’Europe et même du Canada. Nous croyons fermement qu’il est le premier ministre dont le Canada a besoin pour affronter les enjeux d’aujourd’hui, tout en se préparant à affronter ceux de demain.

À titre de jeunes conservateurs, nous avons fait nos recherches, pour reprendre l’expression consacrée. Nous avons écouté attentivement chaque candidat et avons soigneusement examiné et comparé leurs expériences et politiques sur les questions reliées à la jeunesse. Jean Charest possède une expérience et un bilan inégalés en ce sens. Il a été ministre d’État à la Jeunesse sous Brian Mulroney et a mis en œuvre la première Stratégie d’action jeunesse au Québec en tant que premier ministre du Québec. Il n’est peut-être pas le plus jeune candidat dans la course, mais il a réussi à nouer de profonds liens avec nous, et nous savons qu’il en fera de même avec les Canadiens.

Nous avons besoin d’un chef et d’un premier ministre capable de proposer des politiques sérieuses qui donneront à notre génération les outils nécessaires pour réussir et s’épanouir. Jean Charest est ce chef.

Tout comme vous, nous sommes excédés par la division et la polarisation. Si nous voulons que notre parti gagne, nous devons respecter les différents points de vue au sein de notre formation politique. Jean Charest le comprend. Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour rallier l’Est et l’Ouest et a toujours reconnu la valeur d’inclure toutes les franges conservatrices au sein du parti.

M. Charest possède cette capacité à écouter, à penser et à agir dans le meilleur intérêt des Canadiens. Possédant une profonde compréhension du Canada et de sa place dans le monde, Jean Charest est passionné par l’avenir de son pays et l’a toujours été. En tant que jeunes adultes, nous croyons que Jean Charest est le seul chef qui peut bâtir un Canada dans lequel nous pourrons tous grandir et prospérer. Nous espérons que vous vous joindrez à nous et voterez pour Jean Charest afin qu’il devienne le prochain chef du Parti conservateur du Canada.

* Les signataires de cette lettre : Luke Montalbano, jeune conservateur de la Colombie-Britannique et président de l’association de circonscription de Vancouver-Est ; Mattias Vanderley, jeune conservateur de l’Ontario et ancien candidat dans London-Fanshawe ; Joel Kronis, jeune conservateur de la Colombie-Britannique ; Vonny Sweetland, jeune conservateur de l’Ontario ; Jason Yu, jeune conservateur de la Colombie-Britannique ; Charles-Antoine Mason, jeune conservateur du Québec ; Sam Griffin, jeune conservateur de l’Ontario ; Joshua Zhang, jeune conservateur de l’Ontario ; Charles Chevrier, jeune conservateur du Québec