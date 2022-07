Je suis sortie attristée et choquée de ma lecture du texte d’Yves Baril « Le forfait voyage tout-inclus doit changer » ⁠1 publié le 8 juillet.

Marie-Josée Rainville Diététiste-nutritionniste

Si la préoccupation première de l’auteur était de sensibiliser contre le gaspillage et de soumettre des solutions, il s’est plus qu’égaré en ciblant les personnes grosses2 et leurs enfants. Les propos étant méprisants et blessants.

Contrairement à ce que vous pouvez penser, M. Baril, il n’est pas possible de « savoir » quelles sont les habitudes alimentaires des gens simplement en les regardant. Ni même de juger de leur relation aux aliments ou au corps, de leur état de santé, de leur personnalité et de leurs valeurs.

Plus de 40 facteurs différents contribuent à la gestion du poids. La nourriture n’étant qu’un seul de ces facteurs.

Ce n’est pas une semaine en tout-inclus qui influencera de manière durable le poids d’une personne. Et l’on ne peut connaître avec certitude les habitudes alimentaires d’une personne en regardant ce qu’il mange en vacances.

Dénigrer et insulter n’est jamais, à mon avis, une bonne stratégie pour faire évoluer les gens. Les personnes grosses vivent de la stigmatisation quotidiennement, et souffrent énormément de lire des propos comme les vôtres. N’y avait-il pas aussi des personnes minces qui gaspillaient et laissaient des assiettes à moitié remplies ? N’y avait-il pas des personnes grosses qui n’avaient pas ces comportements ? Pourquoi sentir le besoin de faire un lien entre des comportements de gaspillage douteux et le poids d’une personne ? Parce que l’image est plus frappante et choquante ?

La pression de perdre du poids

Saviez-vous que la pression pour perdre du poids et que les régimes sont d’excellents prédicteurs de comportements alimentaires excessifs, voire de relation troublée avec les aliments ? Vous m’avez bien lue. Plus une personne essaie de se mettre au régime, plus elle risque d’avoir des pertes de contrôle plus tard. Par exemple, en vacances. Cela est vrai pour les personnes vivant avec TOUS les types de corps.

Vous dire que les personnes grosses subissent une pression constante pour perdre du poids (souvent depuis leur enfance) est une évidence. Des propos comme les vôtres ne font que contribuer à la stigmatisation et au problème.

Croyez-moi, je partage votre opinion sur le gaspillage. Arrivant moi-même d’un voyage dans un tout-inclus, je suis malheureusement arrivée à la même conclusion que vous : le gaspillage y est présent et est banalisé. Et il est important de le dénoncer. Mais rien ne justifie l’utilisation de propos grossophobes pour illustrer ce point.

Les hôteliers ont leur part de responsabilités, tout comme les usagers. Tous les usagers, peu importe leur poids.

Pourquoi servir des assiettes aussi énormes dans les restaurants à la carte ? Pourquoi inciter les clients à prendre TOUS les services ET le comptoir à salade ? Pourquoi ne pas offrir des demi-portions et cesser d’offrir six services pour un repas ?

Le premier matin de notre voyage, mon fils de 7 ans s’est emporté en voyant le buffet et, malgré mon questionnement sur sa faim, il a voulu prendre beaucoup plus de nourriture qu’il ne pouvait en manger. Résultat : il en restait beaucoup dans son assiette et il était très triste de gaspiller. Plutôt que de le culpabiliser et de le forcer à terminer son assiette (ce qui est aussi du gaspillage, à mon avis), nous avons convenu d’une stratégie pour les prochains repas qui lui permettrait à la fois de respecter ses signaux de faim et de rassasiement, d’être satisfait de ses choix ET de diminuer le gaspillage. Savez-vous quoi ? Ça a fonctionné.

Il est arrivé à plusieurs reprises par la suite que mon petit amoureux des desserts saute ce service au complet ou encore se serve une petite portion du repas pour avoir encore faim pour le dessert. Eh oui, il lui est arrivé malgré cela d’en laisser un peu dans son assiette. Impossible, même pour quelqu’un qui reconnaît bien ses signaux de faim et de rassasiement, de toujours se servir une assiette qui correspond exactement à ses besoins. Par contre, on ne parle pas de laisser des assiettes entières de nourriture, mais bien de quelques bouchées. L’apprentissage de l’écoute des signaux du corps est, selon moi, une belle façon d’enseigner à nos enfants à respecter leur corps, les besoins ET de diminuer le gaspillage alimentaire.

Je pense que la formule des tout-inclus devrait être revue. Que tous les acteurs de ce système doivent y mettre du leur pour diminuer le gaspillage. Je ne prétends pas avoir les solutions. Mais je sais qu’aucune cause, aussi louable soit-elle ne justifie de stigmatiser et de dénigrer un groupe d’individus pour atteindre son but.

2. L’adjectif « gros » est utilisé ici comme descripteur neutre, au même titre que petit, grand, bleu ou blanc.