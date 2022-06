Droits des femmes

La longue marche est loin d’être terminée

En invalidant le jugement Roe c. Wade qui avait confirmé le droit des femmes américaines de disposer de leur corps en 1973, la Cour suprême des États-Unis a asséné un électrochoc à tous ceux et celles d’entre nous qui souhaitent voir un jour un monde où l’égalité des hommes et des femmes n’est plus un rêve, mais une réalité.