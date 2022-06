Sommes-nous prêts pour une prochaine pandémie ?

Avec la propagation de la COVID-19 qui s’atténue au Québec et les mesures sanitaires qui se relâchent, force est de constater que les choses sont presque revenues à la « normale » : plus de masque, plus de passeport vaccinal et presque plus de distanciation physique. Dans l’éventualité où un nouveau virus prenait de l’expansion dans notre belle province, serions-nous réellement prêts à faire face à une nouvelle pandémie ?